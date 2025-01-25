تسلا تكشف النقاب عن شكل جديد سيارتها Model Y لهذا السبب

أوستن - (د ب أ):

كشفت شركة تسلا الأمريكية العملاقة للسيارات الكهربائية النقاب عن نسخة جديدة من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات موديل واي في الولايات المتحدة وأوروبا، في الوقت الذي تسعى فيه لوقف التراجع في حجم مبيعاتها السنوية.

وعرضت تسلا مقطع فيديو للسيارة الجديدة على موقع إكس، بعد طرح السيارة بالفعل في الصين في وقت سابق هذا الشهر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن من المقرر طرح السيارة الجديدة التي تعمل بنظام الدفع الرباعي في الأسواق الأمريكية في مارس/آذار المقبل بسعر يبدأ من 990ر59 دولار.

ويقتبس الشكل الجديد من موديل واي بعض سمات السيارة "سايبر تراك" من تسلا، مثل المصابيح الأمامية والخلفية العريضة مع تحسين خواص ديناميكيات الهواء بالسيارة، فضلا عن تعديلات في التصميم الداخلي مثل منظومة جديدة للتهوية ونظام صوتي مجهز بـ16 سماعة ونظام للعزل الصوتي بواسطة الزجاج متعدد الطبقات. وتستطيع السيارة الجديدة قطع 320 ميلا دون الحاجة لإعادة شحن.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، ذكرت الشركة أن مبيعات الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بلغت 495570 سيارة، ليصل إجمالي المبيعات العام الماضي إلى 79ر1 مليون سيارة بانخفاض نسبته 1ر1% عن 2023 الذي سجل مبيعات قدرها 81ر1 مليون سيارة، في ظل تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة وباقي أسواق العالم.

وجاءت زيادة مبيعات تسلا خلال الربع الأخير على حساب الأسعار حيث أشار محللو شركة فاكتسيت إلى انخفاض متوسط أسعار سيارات تسلا إلى نحو 41 ألف دولار وهو أقل مستوى له منذ 4 سنوات على الأقل.

وتوقعت تسلا في 2022 نمو مبيعاتها بنحو 50% سنويا خلال أغلب السنوات التالية، لكن هذه التوقعات ذهبت أدراج الرياح نتيجة تقادم طرزها و تزايد المنافسة من جانب شركات صناعة السيارات الكهربائية الأخرى في الصين وأوروبا والولايات المتحدة.