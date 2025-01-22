سكودا تطرح نسخة رباعية الدفع من أوكتافيا.. تباع بهذا السعر؟

ملادا بوليسلاف - (د ب أ):

أعلنت شركة سكودا عن توسعة عائلة موديلات أيقونتهاOctavia بالنسخة رباعية الدفع Octavia 4x4 ، والتي يبدأ سعرها من حوالي 39 ألف و760 يورو.

وأوضحت الشركة التشيكية أن النسخة رباعية الدفع Octavia 4x4 الجديدة تعتمد على سواعد محرك TSI سعة 2 لتر وبقوة 150 كيلووات/204 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من سبع سرعات.

وتشتمل باقة التجهيزات القياسية على مكيف هواء ثنائي المناطق وشاشة رقمية قياس 10 بوصة وشاشة ملتيميديا قياس 10 بوصة ومقود متعدد الوظائف، مع منافذ USB-C وأغطية قماشية باللونين الأسود والرمادي.

خط التجهيزات Sportline

ويتوفر للسيارة خط التجهيزات Sportline، مع مجموعة تعليق رياضي بخيار خفض الهيكل15 ملم تقريبا، ونظام التوجيه التدريجي. وتتيح الشركة للسيارة أيضا خيار التجهيز بمكونات وحليات على الجسم الخارجي مثل إطار شبكة المبرد وأغطية المرايا باللون الأسود الميتاليك مع إطارات النوافذ وقضبان السقف، فضلا عن الزجاج المعتم على النوافذ الخلفية الجانبية والزجاج الخلفي.

ويتم طلاء اسبويلر حافة السقف بنفس لون طلاء السيارة، كما يتم التجهيز بمصابيح LED، مع إشارات تغيير الاتجاه الديناميكية. وتزدان المقصورة الداخلية بالمقود الرياضي، مع دواسات في مظهر فولاذي وسقف باللون الأسود.

وبشكل قياسي يقدم خط التجهيزات الرياضي القمرة الافتراضية قياس 10 بوصة والمقاعد الرياضية، فضلا عن أشرطة زينة في مظهر الكربون الداكن بلوحة القيادة وباللون الأسود اللامع في الأبواب. وتم تصميم كسوة المقاعد من مواد معاد تدويرها والجلد الاصطناعي باللون الرمادي.