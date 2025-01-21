يوم 30 يناير.. مزاد علني لبيع سيارات ملاكي تابعة لجمرك بورسعيد

القاهرة - (مصراوي):

كشفت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، المشرف على مزادات مهمل ومصادر ومتروك الجمارك والهيئات الحكومية، عن تفاصيل لبيع "لوطات" سيارات تابعة لجمارك مرفأ بورسعيد البحري.

ومن المقرر بحسب اللجنة المركزية المشرفة على المزاد أن تقام جلسة البيع يوم الخميس الموافق 30 يناير الجاري في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد بحسب كراسة الشروط والمواصفات، لوطات سيارات سيارات ملاكي ونصف نقل وموتوسيكل ماركات "بي إم دبليو - هيونداي - كيا - شيفرولية - مازدا".

كما يطرح بمزاد الـ30 من يناير في الجلسة الثانية للبيع بأعلى سعر بطاريات وقطع غيار سيارات.

وأوضحت اللجنة المشرفة على المزاد في إعلانها عن تفاصيل الجلسة أن جميع "لوطات" السيارات المطروحة للتزايد ماركات وموديلات وطرازات مختلفة.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات بأبراج وزارة المالية امتداد شارع رمسيس برج رقم2؛ وقيمة الكراسة لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

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