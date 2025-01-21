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سيكست الألمانية لتأجير السيارات تبيع سندات بقيمة 500 مليون يورو

11:13 ص الثلاثاء 21 يناير 2025

شركة تأجير السيارات الألمانية سيكست

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فرانكفورت (د ب أ)

أعلنت شركة تأجير السيارات الألمانية سيكست إس.إي اليوم الثلاثاء نجاحها في بيع سندات لمستثمرين دوليين بقيمة 500 مليون يورو.

وشهد الطرح إقبالا قويا من جانب المؤسسات المكتتبة الألمانية والأجنبية حيث تمت تغطية الطرح أكثر من 4 مرات. ويبلغ أجل السندات 5 سنوات والعائد عليها 25ر3% سنويا، وهو ما يشير إلى تحسن أداء سندات الشركة حيث كان العائد على الطرح السابق قبل عام 75ر3% سنويا.

وأشارت الشركة إلى أنها ستستخدم حصيلة الطرح لتمويل خطط النمو وبخاصة زيادة حجم أسطول سياراتها.

أدارت بنوك بي.إن.بي باريبا وكوميرتس بنك ودويتشه بنك ودي.زد بنك ويوني كريديت الطرح بشكل مشترك.

سكسيت
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