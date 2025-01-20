بـ20 مليون جنيه.. أستون مارتن تطرح Vanquish للطرق الريفية

برلين - (د ب أ):

تشهد فئة السيارات "جراند تورر" رواجا كبيرا في الفترة الحالية؛ حيث أعلنت شركة بنتلي عن إطلاق سيارتها Continental خلال الخريف المقبل.

وتعتزم فيراري طرح الموديل 12Cilindri مع ظهور سيارة أستون مارتن Vanquish الجديدة من أجل الاستمتاع برحلة فاخرة على الطرق الريفية.

وقد لفتت الشركة البريطانية الأنظار إليها مع الإعلان عن هذه السيارة؛ لأنها تأتي مزودة بمحرك V12 جديد، فضلا عن أن تكلفة الموديل الكوبيه تبدأ من 386 ألف يورو (20 مليون و42 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

ويتبين من سعر السيارة أن أستون مارتن لا تستهدف الأثرياء فحسب، بل تسعى لتلبية متطلبات نجوم هوليوود؛ حيث أصبحت شركة أستون مارتن المورد الأساسي للسيارات الخاصة بأبطال أفلام جيمس بوند منذ فيلم "إصبع الذهب" إنتاج عام 1964.

وعلى الرغم من أنه لا أحد يعلم من سيقوم بأداء دور العميل السري الأكثر شهرة في العالم بعد "دانييل كريج"، ومتى سيظهر الفيلم التالي، إلا أن الشركة البريطانية تجهز سيارتها Vanquish لتكون الموديل المحتمل المعتمد في الفيلم الجديد.

وعلى غرار أفلام جيمس بوند تحتل سيارة أستون مارتن Vanquish الصدارة بشكل غير رسمي على الأقل، وتشتمل باقة موديلات أستون مارتن على اثنين من الموديلات الفاخرة الأخرى Valkyrie وValhalla، ولكنها أقرب لسيارات السباقات.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالهيبة والأداء والأناقة والسرعة فإن سيارة Vanquish تكون في الصدارة ولا مثيل لها، وتلبي كل هذه المتطلبات حتى في الجيل الثالث.

تصميم رياضي جذاب

وتتمتع السيارة أستون مارتن Vanquish بتصميم رياضي جذاب يرسم ملامحه غطاء محرك طويل بدون تحديد وواجهة بارزة وخلفية جريئة، كما تزخر السيارة بالعديد من التجهيزات الرياضية، ولكنها ليست ذات طابع باروكي مثل تجهيزات بنتلي، وليست صارخة للغاية للفت الانتباه مثل سيارة فيراري.

وعلى الرغم من أن سيارة أستون مارتن Vanquish تأتي بحجم كبير ورحابة كبيرة في مقصورة السيارة، إلا أن الشركة البريطانية لا تحاول بيع سيارتها كموديل ثنائي المقاعد أو أكثر، ولكن أستون مارتن تركت مكانين في الخلف، بحيث لا يمكن إدخال إلا الحقائب المصممة لهذين المكانين خصيصا، وتتمتع السيارة Vanquish بصندوق أمتعة خلفي بسعة 248 لترا، وهو يتناسب بشكل معقول مع الرحلات الطويلة.

أناقة وفخامة

وتزهو مقصورة السيارة البريطانية بالكثير من الأجزاء المصنوعة من الكربون أو طلاء البيانو والفرش الجلدي الناعم والسميك، وهو ما يدل على سعي الشركة البريطانية لتأكيد أجواء الأناقة والفخامة.

وقد انقضت الفترة، التي اضطرت فيها شركة أستون مارتن إلى استعمال الأجهزة الإلكترونية القديمة من شركة AMG التابعة لها، ولكن السيارة البريطانية الآن تأتي بقمرة قيادة خاصة بها مع الكثير من الأزرار والشاشات اللمسية الكبيرة ولوحة عدادات جديدة، حتى إذا كانت قابلة للاستبدال مثل جميع البيانات الرقمية.

وبينما تخلت شركة بنتلي المنافسة عن المحرك V12 واعتمدت في سياراتها على محرك V8 مع محرك كهربائي، واصلت شركة أستون مارتن تطوير المحرك V12، وقامت بتجهيز سيارتها بهذا المحرك بسعة 5.2 لتر مع اثنين من شواحن التربو، لكي تنطلق سيارة أستون مارتن Vanquish بقوة 835 حصانا مع عزم دوران أقصى يصل إلى 1000 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الحصانية الهائلة تتسارع السيارة البريطانية من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س في غضون 3.3 ثانية، بينما بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 345 كلم/س عند الضغط على دواسة الوقود بالكامل. وتشمل باقة التجهيزات التقنية أيضا على ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات.

ولكي تحافظ سيارة أستون مارتن Vanquish على ثباتها وتوازنها على الطرق السريعة وخاصة الطرق الريفية، فإنها مترابطة بشكل وثيق للغاية بدون صلابة شديدة، ويمكنها الحفاظ على المسار بضغطة زر حتى مع عدم توافر نظام تعليق هوائي أو نظام توجيه المحور الخلفي، كما تجتاز المنعطفات الضيقة على الطرق الريفية بسرعات عالية.