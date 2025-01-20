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تقنية مبتكرة لعرض المحتويات الرقمية على الزجاج الجانبي للسيارة

11:00 ص الإثنين 20 يناير 2025

عرض المعلومات على زجاج السيارة

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برلين (د ب أ)

أعلنت شركة كونتيننتال عن تطوير تقنية مبتكرة لعرض المحتويات الرقمية على الزجاج الجانبي للسيارة.

وأوضحت الشركة الألمانية المغذية لصناعة السيارات أن التقنية الجديدة، التي تحمل الاسم Window Projection، تتيح عرض المحتويات الرقمية على نافذة جانبية للسيارات المتوقفة، والتي يمكن رؤيتها من الخارج.

وتتيح هذه التقنية إمكانية تخصيص السيارة، وتسمح بالتواصل مع العالم الخارجي، كما يمكنها تزويد قائد السيارة بمعلومات ذات صلة بالقيادة حتى قبل دخوله السيارة.

وتعتمد هذه التقنية المبتكرة على بروجيكتور صغير في بطانة السقف وشاشة عرض يمكن تعتيمها كهربائيا لتحسين رؤية المعلومات. كما قامت شركة كونتيننتال بدمج مكون البرنامج eTravel.Companion وواجهة منصة banbutsu في نظام العرض، وتتيح هذه الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تحليل عادات القيادة، بالإضافة إلى عرض بيانات الطقس أو المحتوى المخصص.

ويتمثل الهدف من ذلك في القدرة على عرض المحتوى على النافذة الجانبية بناءً على التفضيلات المكتسبة. ويتيح هذا لقائد السيارة مثلا معرفة حالة الشحن وخيارات المسار مثل اقتراحات محطات الشحن قبل ركوب السيارة. وإذا كان الطريق يؤدي إلى ملعب كرة قدم، فيمكن للنظام على سبيل المثال أن يقترح عرض شعار النادي.

زجاج السيارة
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