1.5 مليون جنيه تراجعًا بأسعار سيارة أودي الكهربائية الوحيدة بمصر

تراجع أسعار عدد من سيارات هافال الجديدة في مصر

بعد ارتفاع أسعارها.. من ينافس شيري أريزو 5 موديل 2025 في مصر

القاهرة - (مصراوي):

كشفت الشركة المصرية وأوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة أودي التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لطرازات العلامة الألمانية في مصر خلال شهر يناير الجاري.

وشهدت قائمة الأسعار المرسلة من الوكيل إلى شبكة موزعي أودي بانحاء الجمهورية، تراجع أسعار السيارة RS e-tron GT الكهربائية بقيمة تقدر بـ1.5 مليون جنيه مقارنة بآخر تسعير معلن.

ووفقًا للأسعار الجديدة أصبحت أودي RS e-tron GT الرياضية والتي تعد السيارة الكهربائية الوحيدة للعلامة بمصر حاليًا تباع بسعر رسمي 6.4 ملايين جنيه.

تعمل أودي RS e-tron GT موديل 2024 بمحركين كهربائيين بقوة 598 حصان، وتصل إلى 646 حصان، وتخرج عزم دوران يصل إلى 830 نيوتن/متر، وتتسارع من الثبات وصولا الى 100 كم/ساعة في 3.3 ثانية.

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