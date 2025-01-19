رئيس مرسيدس: على أوروبا السماح بالمزيد من مصانع السيارات الصينية

لندن - (د ب أ):

قال الرئيس التنفيذي لشركة "مرسيدس بنز"، أولا كالينيوس، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يشجع شركات صناعة السيارات الصينية على فتح المزيد من المصانع كجزء من اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة.

وأضاف كالينيوس أن الرسوم الجمركية ستضر بالصناعة وأنه يتعين على بروكسل التوصل إلى تسوية مع بكين بشأن اتفاق لإلغائها حيث أصبحت الصين الآن جزءا لا يتجزأ من سلسلة توريد السيارات العالمية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وفرضت بروكسل رسوما جمركية تصل إلى 45٪ على واردات السيارات الكهربائية الصينية في أكتوبر الماضي.

وقال كالينيوس، الذي يشغل أيضا منصب رئيس رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، إن الصين طلبت من شركات صناعة السيارات الأوروبية الاستثمار محليا منذ عقود، وهو ما يمكن استخدامه الآن كحل للنزاع التجاري.

وأرسلت الرابطة رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، حيث دعتهم إلى عدم اتخاذ ردود فعل على الرسوم الجمركية التي هدد دونالد ترامب بفرضها.