نمو مبيعات رينو خلال العام 2024 الماضي بفضل هذه السيارة

أستون مارتن فانتاج رودستر بقوة 665 حصان.. تصل من لـ 100 كم/س في 3.6 ثانية

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو أمس الخميس، نمو مبيعاتها خلال العام الماضي بنسبة 3ر1% إلى 26ر2 مليون سيارة بفضل طرح 10 طرز جديدة منها آر5-إي تك الكهربائية.

وقالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني إن مبيعات العلامة التجارية رينو زادت بنسبة 8ر1% خلال العام الماضي إلى 58ر1 مليون سيارة، رغم وقف إنتاج بعض الطرز الأقدم.

وزادت مبيعات رينو في السوق الأوروبية بنسبة 5ر3% وفي البرازيل بنسبة 3ر10% وفي كوريا الجنوبية بنسبة 81% سنويا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى نمو مبيعات الشركة من سيارات ألباين الرياضية الفارهة بنسبة 9ر5% إلى 4585 سيارة، في حين زادت مبيعات سيارات داتشيا بنسبة 7ر2% إلى 676340 سيارة.

وزادت مبيعات رينو من السيارات الهجين خلال العام الماضي بسنبة 45% سنويا.

وفي نهاية ديسمبر الماضي غطت طلبات الحجز المسبق لسيارات رينو في أوروبا مبيعاتها المقدرة لحوالي شهرين.