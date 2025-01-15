بعد انضمام "سمارت".. 20 سيارة كهربائية متاحة بمصر حتى الآن

كتب - محمد جمال:

كشفت "مجموعة عز العرب" عن أحدث علامات بالسوق المحلي "سمارت" للسيارات الكهربائية الفاخرة، والتي تدخل سوق السيارات المصري لأول مرة خلال شهر يناير 2025 الجاري.

ستقدم علامة سمارات بمصر سيارتين كهربائيتين بمصر هما سمارت #1 وسمارت #3، وكلاهما ينتمي لفئة الكروس أوفر.

تبدأ أسعار سمارت 1 من 1,890,000 جنيه للفئة Pure+ بسعر، والفئة Pro+ بسعر 2,140,000 جنيه، والفئة Premium بسعر 2,290,000 جنيه، والفئة Brabus بسعر 2,440,000 جنيه

أما سمارت 3 تبدأ أسعارها الرسمية من 2,290,000 جنيه للفئة Pro+، والفئة Premium بسعر 2,490,000 جنيه، والفئة Brabus بسعر 2,690,000 جنيه

ووصلت أعداد السيارات الكهربائية التي دخلت مع انضمام سمارات إلى 20 سيارة، وهي التي دخلت لمصر عبر وكلاء رسميين.

ونستعرض من خلال التقرير التالي جميع السيارات الكهربائية التي انضمت رسميًا للسوق:

بورشه Taycan

تقدم بورشه Taycan الكهربائية في مصر نسخة المحرك الخلفي بقوة 408 حصان وعزم 345 نيوتن.متر والتي تتسارع من الصفر إلى 100 كم/س خلال 5.4 ثواني وتبلغ سرعتها القصوى 230 كم/س.

جاجوار I-Pace

زودت جاجوار I-Pace بمحركين بقوة إجمالية 395 حصان مع عزم 696 نيوتن.متر للاندفاع من الصفر إلى 100 كم/س خلال 4.8 ثوان حتى سرعة قصوى 200 كم/س.

شيري EQ7

تقدم سيارة شيري بفئة واحدة بسعر رسمي مليون و790 ألف جنيه.

هيونداي أيونك 6

تقدم هيونداي أيونك 6 الكهربائية بالكامل، بسغر رسمي يبدأ من 2 مليون و850 ألف جنيه للفئة الأولى Connect plus، والفئة الثانية EXTREME بسعر 3 ملايين و150 ألف جنيه، والفئة الثالثة EXTREME بسعر 3 ملايين و350 ألف جنيه.

Aeolus E70 PRO

تقدم Aeolus E70 PRO بسعر رسمي مليون و100 ألف جنيه.

جيلي Geometry C

تقدم جيلي جيومتري سي رسمياً بسعر مليون و700 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و800 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزاً.

MG4

تبدأ أسعار إم جي 4 EV موديل 2025 من مليون و350 ألف جنيه، والفئة الثانية مليون 650 ألف جنيه.

أودي RS e-tron GT

سيارة أودي الرياضية RS e-tron GT تعتمد على محركين كهربائيين يولدان معًا قوة 598 حصان ميكانيكي وتصل إلى 646 حصان عند تفعيل نظام Launch Control.

تستمد سيارة أودي طاقتها الكهربائية من بطارية ليثيوم أيون بقدرة 83.7 كيلوواط/ساعة، ويصل مدى السير في الظروف الاعتيادية قبل الحاجة لإعادة الشحن 495 كم.

أودي Q8 e-tron

تعتمد السيارة Q8 e-tron على محركين كهربائيين بقوة إجمالية 408 حصان ميكانيكي وسرعتها القصوى 200 كم/س، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم في 5.6 ثانية، وتعمل بنظام الدفع الرباعي.

السيارة مزودة ببطارية ليثيوم أيون طاقة 106 كيلوواط/ساعة بمدى سير يصل إلى في ظروف القيادة العادية إلى 580 كم للنسخة الـSUV ويصل إلى 600 كم لنسخة سبورت باك.

ميني كوبر Countryman

يعتمدان الطرازان Countryman S ALL4 وJCW ALL4 Countryman، على محرك أقوى سعة 2.0 لتر مع شاحن توربيني و نظام دفع رباعي، ليولد 204 حصان و300 نيوتن-متر من العزم لنسخة S و يصل قوة نسخة JCW إلى 300 حصان و400 نيوتن-متر من العزم الأقصى.

بينما يأتي الطراز الكهربائي بالكامل Countryman E بمحرك كهربائي وحيد يولد قوة 204 حصانً مع أقصى عزم دوران يبلغ 250 نيوتن-متر، مدعم ببطارية بقدرة5 .66 كيلوواط في الساعة، بمدى سير كهربائي يصل إلى 462كم.

لوتس إليترا

تأتي سيارة لوتس إليترا Lotus Eletre الجديدة بنظام بطارية مبهر يقضي على القلق تمامًا، حيث يوفر مدى سير يصل إلى 600 كم في الشحنة الواحدة ويستغرق 20 دقيقة فقط لإعادة الشحن من 10-80٪ من خلال تقنية الشحن فائق السرعة.

إكس بينج P7

تأتي إكس بينج P7 الكهربائية الجديدة بثلاث فئات بسعر رسمي يبدأ من 2,300,000 للفئة الأولى، و 2,450,000 للفئة الثانية، و2,800,000 للفئة الثالثة الأعلى تجهيزا.

إكس بينج G9

تأتي إكس بينج G9 بخمس فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و850 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر 2 مليون و950 ألف جنيه، و الثالثة بسعر 3 ملايين جنيه، والرابعة بسعر 3 ملايين و100 ألف جنيه، والخامسة بسعر 3 ملايين و500 ألف جنيه.

فولفو EX30

تبدأ أسعار فولفو EX30 الجديدة بالسوق المصري من 1.890.000 جنيه مصري، وتصل إلى 2.299.000 جنيه مصري للفئة الأعلى تجهيزًا.

بي إم دبليو الفئة الخامسة

تتوفر BMW الفئة الخامسة الأحدث في مصر بثلاث فئات تعمل بمحركات بنزين: 520i بسعة لترين، و520i بسعة 1.6 لترات، و530i (مع باقة M Sport)، بينما تأتي BMW i5 من خلال الفئة eDrive40.

يأتي الطراز 520i مدعما بمحرك توربو سعة 1.6 لترات يولد 170 حصانا مع أقصى عزم دوران يبلغ 250 نيوتن-متر. كما تقدم بمحرك توربو سعة لترين مع الطراز 520i يولد 201 حصانا وأقصى عزم دوران يبلغ 310 نيوتن-متر، تقدم 530i مدعما بمحرك توربو سعة لترين، يولد 255 حصانا وأقصى عزم دوران يبلغ 350 نيوتن-متر.

تأتي BMW i5 الجديدة مدعمة بمحرك كهربائي يولد 340 حصانا مع أقصى عزم دوران يبلغ 400 نيوتن-متر، كما تستعين ببطارية بقدرة 83.9 كيلوواط ساعة، تتيح مدى كهربائيا يصل إلى 582 كلم. ويمكن الوصول إلى سرعة 100 كلم/ساعة في خلال 6 ثوان.

بي إم دبليو iX

تتضمن قائمة BMW في مصر iX التي تبدأ اختياراتها من فئة xDrive40، تنطلق عبر محركين أحدهما مثبت بالأمام والأخر بالخلف لتوليد قوة إجمالية 326 حصان وعزم 630 نيوتن.متر حى تتسارع من الصفر إلى 100 كم/س خلال 6.1 كم/س وصولاً لسرعة قصوى 200 كم/س.

تدعم فئة xDrive40 بطارية سعتها 71 كيلوواط/الساعة للسير بين 372 و425 كم بالشحنة الواحدة طبقاً للأرقام الرسمية العالمية.

كما تتواجد فئة xDrive50 الأعلى التي تولد قوة إجمالية 523 حصان وعزم 765 نيوتن.متر حتى تنطلق من الصفر إلى 100 كم/س خلال 5.6 ثوان وتبلغ نفس السرعة القصوى المحددة إلكترونياً عند 200 كم/س.

تأتي iX xDrive50 ببطارية سعتها 105.2 كيلوواط/الساعة لتسير بين 550 كم و631 كم عبر الشحنة الواحدة حسب أرقام BMW العالمية.

بي إم دبليو iX1

تتضمن تشكيلة BMW المقدمة محلياً طرازات i الكهربائية وفي مقدمتها نسخة X1 الكهربائية بالكامل الآتية بفئة xDrive30 ذات المحركين الموزعين بين الأمام والخلف لتوليد قوة إجمالية 313 حصان وعزم 494 نيوتن.متر ما يطلقها من الصفر إلى 100 كم/س خلال 5.6 ثواني حتى سرعة قصوى 180 كم/س.

بي إم دبليو i4

تقدم BMW النسخة الكهربائية بالكامل من الفئة الرابعة جران كوبيه عبر فئة eDrive40 المزودة بمحرك خلفي قوته 340 حصان وعزمه 430 نيوتن.متر، تتسارع i4 من الصفر إلى 100 كم/س خلال 5.7 ثواني وتبلغ سرعة قصوى 190 كم/س.

بجانب بطارية سعتها 80.7 كيلوواط/الساعة لقطع بين 493 كم و590 كم عبر الشحنة الواحدة طبقاً للأرقام الرسمية العالمية.