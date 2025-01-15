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مانسورى تجري تعديلاتها على مرسيدس AMG GLE 63 Coupé

09:21 ص الأربعاء 15 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مرسيدس AMG GLE 63 Coupé
  • عرض 6 صورة
    مرسيدس AMG GLE 63 Coupé
  • عرض 6 صورة
    مرسيدس AMG GLE 63 Coupé
  • عرض 6 صورة
    مرسيدس AMG GLE 63 Coupé
  • عرض 6 صورة
    مرسيدس AMG GLE 63 Coupé
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برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة مانسوري عن إجراء تعديلات تصميمية وتقنية على السيارة مرسيدس AMG GLE 63 Coupé، التي تنتمي إلى فئة SUV الكوبيه.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن نسختها المعدلة تتألق بطلاء ثنائي الألوان، والذي يجمع بين الأخضر المطفأ والأسود، مع عجلات ضخمة قياس 24 بوصة ومكونات جديدة مثل وحدتي الاسبويلر على الخلف والناشر الخلفي.

كما تتألق المقصورة الداخلية بتباين لوني بين الأخضر والأسود، مع أنماط تصميمية في الشكل الماسي. وتسجل شعارات شركة التعديل ظهورا خاصا في المقصورة الداخلية.

وعلى الناحية التقنية، أجرت مانصوري تعديلات على المحرك ليزادة قوته من 612 إلى 900 حصان، وكذلك زيادة عزم الدوران الأقصى من 850 إلى 1200 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الكبيرة تتسارع السيارة المعدلة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2ر3 ثانية فقط.

مرسيدس مانسوري AMG GLE 63 Coupé
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