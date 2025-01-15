"ليب موتور" تكشف عن سيارتها C10 REEV الهجينة

بعد انضمام "سمارت".. 20 سيارة كهربائية متاحة بمصر حتى آلان

بروكسل - (د ب أ):

كشفت شركة "ليب موتور" (Leapmotor) النقاب عن سيارتها C10 REEV الهجينة خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض بروكسل الدولي للسيارات والممتد حتى التاسع عشر من يناير الجاري.

وأوضحت الشركة الصينية أن السيارة C10 REEV الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين Plug-in يتألف من محرك كهربائي بقوة 160 كيلووات/218 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 320 نيوتن متر.

وتتولى بطارية سعة 4ر28 كيلووات ساعة تغذية هذا المحرك بالتيار اللازم لعمله، مع مدى سير يبلغ 145 كلم. وتتضافر جهود المحرك الكهربائي مع محرك بنزين سعة 5ر1 لتر، والذي يعمل كمولد، مما يساعد إلى زيادة مدى السير الإجمالي إلى 950 كلم بالاشتراك مع خزان وقود بسعة 50 لترا.

وتستهلك السيارة الهجينة معدل 4ر0 لتر/100 كلم، فيما يزيد معدل الاستهلاك الإجمالي قليلا على 6 لتر/100 كلم.

وتتمتع السيارة C10 REEV الجديدة بمقصورة داخلية رحبة تسع أماكن لخمسة أشخاص، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 1410 لتر.