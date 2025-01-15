الكشف عن بي واي دي Atto 2 الكهربائية بمعرض بروكسل الدولي

بروكسل - (د ب أ):

أزاحت شركة "بي واي دي" الستار عن سيارتها الكهربائية Atto 2 الجديدة، خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض بروكسل الدولي للسيارات والممتد حتى التاسع عشر من يناير الجاري.

وأوضحت الشركة الصينية أن السيارة الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV، تأتي بطول 4310 ملم وعرض 1830 ملم وارتفاع 1675 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2620 ملم.

وتتألق السيارة بملامح تصميمية أنيقة مع كشافات عاملة بتقنية Full-LED وألواح بلاستيكية للحماية باللون الرمادي، والتي تبرز الجانب الوعر للسيارة، مع مكونات تتباين باللون الأسود على العمود C ومصابيح ممتدة على كامل عرض المؤخرة.

وتتوفر السيارة بألوان: Climbing Grey Hiking و Skiing White و Cosmos Black.

ويشتمل الكونسول الأوسط على حامل مشروبات ومسند ذراع مدمج، بالإضافة إلى وجود مفتاح تحديد وضع القيادة، كما يزيد السقف الزجاجي البانورامي من الإحساس بالمساحة في الداخل، في حين يسع حيز الأمتعة ما يصل إلى 1340 لترا.

وتعتمد السيارة على سواعد محرك بقوة 130 كيلووات/177 حصان، والذي تتضافر جهوده مع بطارية سعة 1ر45 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 312 كلم.

وتأتي البطارية مصنوعة من فوسفات حديد الليثيوم، وهو ما يجعلها تتمتع بمستوى أعلى من الأمان والمتانة من بطاريات الليثيوم أيون التقليدية، كما أنها صديقة للبيئة؛ لأنها خالية من الكوبالت والنيكل بنسبة 100٪.