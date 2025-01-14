سمارت الكهربائية تصل مصر من خلال عز العرب –صور

من 25 لـ60 ألف جنيه| 10 سيارات يمكن شراؤها من سوق المستعمل

تغطية. أيمن صبري محمود أمين |

احتفلت "مجموعة عز العرب" و "سمارت" للسيارات الكهربائية الفاخرة والذكية، بدخولها رسمياً إلى السوق المصري من خلال حفل إطلاق أقيم أمام أهرامات الجيزة، حيث شهد الحفل إطلاق العلامة التجارية رسمياً وافتتاح شبكة صالات العرض ومراكز خدمة ما بعد البيع في مصر في شرق وغرب القاهرة، إلى جانب الكشف عن سيارتين كهربائيتين سمارت #1 وسمارت #3.

تعد مصر السوق الحادي والثلاثين للعلامة التجارية "سمارت" عالمياً، بعد انطلاقتها الناجحة في أسواق رئيسية تشمل أوروبا ، الشرق الأوسط، جنوب شرق آسيا، الصين ، وأمريكا اللاتينية، حيث جاءت هذه الخطوة الاستراتيجية بالشراكة مع عز العرب ستار، لتقديم تجربة متكاملة للعلامة في السوق المصري.

تتجاوز هذه الشراكة مجرد إطلاق العلامة في السوق المصري، لتشمل تطوير مراكز خدمة متكاملة، وصالات عرض عصرية في مختلف أنحاء القاهرة. ويعتمد هذا التعاون على الثقة المتبادلة بين الطرفين، والاستفادة من الفهم العميق الذي تحظى به عز العرب ستار لاحتياجات العملاء بالسوق المصري، وخبرتها الراسخة في تقديم خدمات ومبيعات السيارات الفاخرة بأعلى المعايير العالمية.

صرح هشام عز العرب، رئيس مجلس ادارة شركة عز العرب ستار، "أن إطلاق علامة سمارت الفاخرة في السوق المصري هو إضافة هامة لمجموعة عز العرب، إنه التزام استراتيجي بمواكبة التحول العالمي نحو التنقل المستدام والمبتكر. رؤيتنا في عز العرب ستار تقوم على تقديم الأفضل لعملائنا، ليس فقط من خلال منتجات فاخرة، بل عبر إعادة تعريف مفهوم تجربة العميل بالكامل، وشراكتنا مع سمارت تعكس قدرتنا على استيعاب المتغيرات العالمية وتطويعها لتلبية احتياجات السوق المصري. نؤمن بأن سيارات سمارت تمثل اضافه متميزه لمستقبل التنقل، بفضل تصميمها الذكي وأدائها المبتكر، تُظهر سيارات سمارت #1 و #3 فلسفة التصميم الحائزه على جوائز عديده حيث يتم التصميم و الابحاث و التطوير من خلال مرسيدس-بنز.

وسنواصل العمل على تعزيز مكانتنا الريادية عبر توفير خدمات متكاملة تضاهي المعايير العالمية. هذا اليوم هو بداية فصل جديد في قطاع السيارات بمصر، وخطوة نحو المستقبل الذي نصنعه معاً."

أعربت ماندي تشانغ المدير العام للترويج العالمي لعلامة "سمارت" للسيارات قائلة :" سعداء ومتحمسون بإطلاق السيارتين سمارت #1 و سمارت #3 حيث نستهدف من هذا الإطلاق تقديم تجربة استثنائية تجمع بين الفخامة والخدمة المتميزة في مصر خاصة أن مصر تمثل محطة رئيسية في خططنا المستقبلية نظرا لتراثها الثقافي والتاريخي العريق".

وأوضحت: "سيارات سمارت تجسد شعار علامتنا التجارية “Open your mind” "فكر بدون حدود"، حيث توفر تجربة فريدة ومغامرة تشجع العملاء المهتمين بالتكنولوجيا والمراعاة للبيئة على اكتشاف كل فرصة جديدة"

وأضافت: يقود فريق البحث والتطوير في سمارت الهندسة والبحث والتطوير لسيارات الجيل الجديد الكهربائية بالكامل، تحت إشراف فريق التصميم العالمي لمرسيدس-بنز على تصميم المركبات.

وبناء على استراتيجية التطوير، لا تتوسع "سمارت" عالمياً فقط، بل تدفع أيضاً حدود الابتكار. مع خطط لدخول أكثر من 10 أسواق جديدة خلال 2025

وصرحت فاطمة عبد الحفيظ، مدير العلامة التجارية "سمارت" في مصر قائلة: "تنطلق سمارت بقوة إلى السوق المصري كعلامة تجارية رائدة في مجال السيارات الكهربائية، لتمثل أحدث إضافة إلى ملف "عز العرب ستار"" الذي يضم علامة مرسيدس بنز من العلامات الفاخرة حيث تمثل سيارات سمارت مستقبل السيارات الكهربائية، خاصة إنها تجمع بين الابتكار والجودة و الفخامه ومع رؤية طموحة لقيادة صناعة السيارات الكهربائية.

كما أضافت:"نحن واثقون من قدرة سمارت على ترسيخ مكانتها المرموقة في السوق المصري، حيث تتوافق هذه العلامة التجارية الشهيرة تماماً مع نمط الحياة المصري، وتجذب الأفراد والعائلات الذين يقدرون الجودة الفاخرة ويسعون إلى التميز. فلقد صُممت سيارات سمارت للمتميزين، وهي ليست مجرد وسيلة نقل، بل هي خيار نمط حياة لمن يبحثون عن الريادة والتميز. وسنقوم اليوم بكشف الستار عن اول سيارتين سمارت #١ و #٣ بجميع الفئات بما في ذلك الفئة BRABUS اللي هيكونوا نجوم لامعين في سوق السيارات المصرية والكشف عن اسعارهم التنافسية".

كما تعتزم سمارت التوسع في السوق المصري وهو ما يعكس التزام سمارت بتوفير مجموعة متنوعة من السيارات المبتكرة، وكجزء من خططها الطموحة، سيتم افتتاح صالة عرض ومركز خدمة متكامل في مواقع استراتيجية مثل "ديستريكت 5" في شرق القاهرة و"رويال بارك" في غرب القاهرة، لتمكين العملاء من التفاعل المباشر مع العلامة التجارية.

أسعار سمارت 1

-الفئة Pure+ بسعر 1,890,000 جنيه

-الفئة Pro+ بسعر 2,140,000 جنيه

-الفئة Premium بسعر 2,290,000 جنيه

- الفئة Brabus بسعر 2,440,000 جنيه

أسعار سمارت 3

-الفئة Pro+ بسعر 2,290,000 جنيه

- الفئة Premium بسعر 2,490,000 جنيه

-الفئة Brabus بسعر 2,690,000 جنيه