عشرات السيارات الملاكي المستعملة للبيع بمزاد علني في مصر خلال أيام

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، المشرف على مزادات مهمل ومصادر ومتروك الجمارك والهيئات الحكومية، عن تفاصيل لبيع "لوطات" سيارات تابعة لجهات حكومية.

تقام جلسة البيع وفقًا للجنة المركزية للمبيعات المشرف على المزاد، يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير الجاري في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد بحسب كراسة الشروط والمواصفات، لوطات سيارات ملاكي وأتوبيس ومطافئ وبيك آب وميكروباص وفان وميني باص ونقل وحرار زراعي ولودر وفيسبا وموتوسيكل.

تنتمي اللوطات المعروضة بالمزاد إلى ماركات "فيات - نصر - جيب - مرسيدس - ميتسوبيشي - سوزوكي - فورد - فولفو - شيفرولية - هيونداي - تويوتا - فولكس فاجن - بيجو - نيسان- ستروين".

كما يتاح "كاستور - بيدفورد - روسي - IMI - دايو - MEZ - إيكولاين - جاوا - إيسوزو - جاك - نيوهولاند - GCB - سي زد - روماني - فانتوم - ماهيندرا - جون دير" وغيرها.

وأوضحت اللجنة المشرفة على المزاد في إعلانها عن تفاصيل الجلسة أن جميع "لوطات" السيارات المطروحة للتزايد ماركات وموديلات وطرازات مختلفة.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع محمد حامد فهمي، حي الدقي بمحافظة الجيزة. وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

وحددت الهيئة مبلغ 10 آلاف جنيه لتأمين دخول المزاد، كما اشترطت سداد 30% من قيمة اللوط فور رسو المزاد وباقي ثمن في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ عقد المزاد.

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