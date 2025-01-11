إم جي 5 موديل 2022 كسر زيرو تباع بهذا السعر

كتب - محمد جمال:

يسعي العديد من المقبلين على الشراء الحصول على سيارة تشبه حالة الزيرو بالإضافة إلى عداد كيلو متر منخفض لا يتجاوز 40 ألف كيلو متر، وأن يكون سعرها مناسب مقارنة بسعر الزيرو منها.

تعد إم جي الصينية واحدة من السيارات التي لاقت نجاحا كبيرا بالشارع المصري خلال الآونة الأخيرة؛ ويباع موديل 2022 كسر زيرو عبر مواقع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 800 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية وعداد الكيلو متر في سعر السيارة النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات إم جي 5 بالسوق المصري:

مساحات وأبعاد إم جي 5

تقدم MG5 بطول 4601 مم، عرض 1818 مم، أما الارتفاع عن الأرض يبلغ 1489 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ512 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 و 16 بوصة.

محرك وأداء إم جي 5

تقدم MG5 مزودة بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 120 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، تصل السرعة القصوى للسيارة 150 كم/س، وتستهلك في المتوسط 5.7 لتر من الوقود لكل 100 كم.

تجهيزات السلامة والأمان لإم جي 5

تتميز MG5 بباقة كبيرة من تجهيزات الأمان في مقدمتها 6 وسائد وستائر هوائية، نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وحساسات للمساعدة على ركن السيارة، وكاميرا بزاوية 360درجة، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD ونظام الثبات الديناميكي ESP.

كماليات وتجهيزات إم جي 5

تقدم MG 5 بباقة من الكماليات داخل مقصورتها، أبرزها تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، شاشة معلومات تعمل باللمس قياس 8 بوصة تدعم نظامي أبل كار بلاي Apple CarPlay وأندرويد أوتو Android Auto، ومثبت للسرعة، مقعد كهربائي للسائق، خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ومقاعد جلد مزودة بخاصية تسخين الكراسي الأمامية.