آودي A3 2025 الجديدة في مصر رسمياً ..تبدا من 2 مليون و 250 ألف جنيه

كتب- محمود أمين :

أعلنت "الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف" عن طرح سيارة آودي A3 الجديدة لعام 2025 في السوق المصرية، والتي تتوفر بنسختين: السيدان وسبورتباك. يُستهدف الطراز الجديد فئة السيارات المُدمجة الفخمة، ويتميز بتصميم رياضي محسن وتجهيزات تقنية متطورة.

تم الكشف عن الجيل الرابع من آودي A3 في عام 2020، وأُجريت له تحديثات منتصف العمر مؤخراً. تشمل هذه التحديثات تعديلات على التصميم الخارجي والداخلي، مع التركيز على توفير تجربة قيادة رياضية وفاخرة في الوقت ذاته. كما اعتمد الطراز الجديد تقنيات حديثة كانت تقتصر في السابق على السيارات الفخمة الأكبر حجماً.

من حيث التصميم، تم تحسين الخطوط الخارجية لآودي A3 لتبدو أكثر جرأة ورياضية، مع شبك تهوية أمامي أعرض، ومصابيح LED محسنة. كما تم تعديل العجلات لتصبح بقياس 18 بوصة مع تصميم خماسي الأذرع على شكل حرف Y، بالإضافة إلى إضافة جناح مدمج في السقف للفئة S-Line في نسخة سبورتباك. تشمل المزايا الخارجية الأخرى فتحة السقف البانورامية والمصابيح الخلفية LED.

داخل السيارة، تتوفر تحسينات في التصميم تشمل كونسول وسطي جديد، وفتحات تكييف محدثة، ونظام إضاءة داخلي مبتكر. كما تم تزويد السيارة بشاشة لمسية للنظام الترفيهي MMI، وشاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة. تشمل التجهيزات الداخلية الأخرى مقاعد رياضية جلدية، نظام صوتي عالي الجودة، ونظام "Audi Phone Box" لشحن الهواتف الذكية لاسلكياً.

تقدم آودي A3 2025 مجموعة واسعة من تجهيزات السلامة مثل وسائد هوائية أمامية وجانبية، ونظام تحذير من الخروج عن المسار، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات. كما تضم السيارة نظام مساعدة في الركن Park Assist ونظام Park Assist Plus.

تعمل السيارة بمحرك توربو سعة 1.4 لتر، يولد قوة 150 حصانًا وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن-متر. يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مما يتيح للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في 9 ثوانٍ، مع سرعة قصوى تصل إلى 231 كلم/ساعة لنسخة السيدان و226 كلم/ساعة لنسخة سبورتباك.

بالنسبة للأسعار، يأتي سعر نسخة السيدان من آودي A3 2025 بمبلغ 2,350,000 جنيه مصري، بينما يبلغ سعر نسخة سبورتباك 2,250,000 جنيه مصري. تقدم الشركة ضماناً يشمل خمس سنوات أو 150,000 كلم (أيهما يأتي أولاً).

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مصادر: الإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات المتكدسة بالموانئ خلال أيام

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