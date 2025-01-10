تويوتا تضم فئة جديدة لسياراتها "بريوس" الهجينة

طوكيو - (د ب أ):

بعد مرور ثلاث سنوات منذ طرحت تويوتا الجيل الخامس من سيارتها الهجين بريوس، الذي شهد تحولها من سيارة قبيحة لا تتمتع بالقدرة على القيادة بشكل جيد إلى سيارة جذابة للغاية، اكتسبت النسخة الجديدة من السيارة بعض القوة بإضافة 73 حصانًا إلى قوة محركها.

وأعلنت تويوتا عن سعر سيارتها بريوس 2025 ليبدأ من 29485 ألف دولار للفئة إل.إي. ويقل هذا السعر الجديد بنحو 400 دولار عن سعر النسخة الحالية، وهو الاتجاه المستمر في هذه السيارة.

ويبدأ سعر الفئة إكس.إل.إي التي تحتوي على عجلات أوسع وتكنولوجيا أفضل من 32930 دولارا، أما الفئة الأعلى فهي السيارة ليمتد فتبدأ من 5ر36 ألف دولار.

وبعيدا عن الأسعار قررت تويوتا إضافة فئة جديدة من السيارة بريوس باسم نايت شيد. واستنادا إلى الفئة إكس.إل.إي، تتبع الفئة نايت شيد نفس نهج بقية طرازات نايت شيد في سيارات تويوتا الأخرى من خلال إضافة شعارات سوداء ومقابض أبواب أمامية سوداء وزخرفة سوداء للمصد. كما يتم تقديم نايت شيد بلون حصري، تطلق عليه تويوتا اسم كاراشي.

وتعمل كل طرز بريوس باستثناء بريوس الهجين التي يتم شحنها من مصدر كهرباء منزلي بمحرك هجين بقوة 194 حصانا، يتكون من محرك بنزين سعة لترين ذي 4 اسطونات مأخوذ من السيارة تويوتا كورولا كروس. وإلى جانب هذا المحرك يوجد محركان كهربائيان، حيث يتم تبادل التشغيل بين المحركات بشكل تلقائي وباستمرار.

ويتم تزويد الفئة العامة من السيارة بنظام جر أمامي، في حين يمكن الحصول على سيارة دفع رباعي بسعر أعلى. ويمكن إضافة 1400 دولار لتركيب محرك كهربائي على المحور الخلفي يزيد قوة السيارة بمقدار حصانين.