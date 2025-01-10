تراجع مبيعات "فولكس فاجن" في عام 2024 الماضي

فولفسبورج - (د ب أ):

أعلنت شركة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات، بيع عدد أقل من السيارات التي تحمل علامتها التجارية في عام 2024 بالمقارنة مع العام السابق، بحسب ما ورد في بيان نُشر أمس الخميس.

وأعلنت الشركة، تراجع عمليات التسليم العالمية للسيارات بنسبة 4ر1%، لتصل إلى نحو8ر4 مليون سيارة، في الوقت الذي يشهد انخفاض المبيعات بشكل خاص في الصين، السوق الأكثر أهمية بالنسبة لـ "فولكس فاجن".

وقال مارتن زاندر، رئيس المبيعات بالشركة: " كان 2024 عاما صعبا على مستوى العالم، في ظل ضعف الاقتصاد والتحديات السياسية والمنافسة القوية، ولا سيما في الصين".

وأفاد البيان بأنه تم تسليم قرابة 2ر2 مليون سيارة "فولكس فاجن" للصين في عام 2024، بانخفاض نسبته 3ر8% عن العام السابق.

وفي أوروبا، انخفضت المبيعات بنسبة 7ر1% لتصل إلى 25ر1 مليون سيارة.

ومن المتوقع أن ترتفع عمليات تسليم سيارات "فولكس فاجن" بنسبة 18% في أمريكا الشمالية و21% في أمريكا الجنوبية في عام 2024.