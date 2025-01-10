تراجع مبيعات مرسيدس في عام 2024 الماضي

شتوتجارت - (د ب أ):

باعت شركة صناعة السيارات الألمانية الفارهة "مرسيدس بنز" عددا أقل من المركبات العام الماضي مقارنة بعام 2023.

وأعلنت الشركة اليوم الجمعة في شتوتجارت أن معدل التراجع انخفض في الربع الأخير من العام الماضي بفضل تعافٍ طفيف في مبيعاتها بالصين.

ومع ذلك، سجلت المجموعة انخفاضا في المبيعات بنسبة 4% على مدار العام بأكمله، بعد أن باعت ما يقرب من 4ر2 مليون سيارة وشاحنة صغيرة.

وفي الصين، انخفضت مبيعات قسم سيارات الركوب في الشركة بنسبة 7% للعام بأكمله، على الرغم من أن مبيعات الشركة زادت هناك في الربع الأخير بنسبة 3% على أساس سنوي.

وتعد الصين سوق المبيعات الأهم بالنسبة لشركات تصنيع السيارات الألمانية الكبرى. وفي الوقت نفسه، تواجه الشركات الألمانية منافسة قوية من الشركات المحلية التي تتفوق في قطاع السيارات الكهربائية. وشهدت مبيعات السيارات التي تعمل بالبطاريات نموا هائلا في الصين.

من ناحية أخرى، باعت "مرسيدس بنز" سيارات كهربائية أقل بنسبة 23% العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه. وتسارعت وتيرة الانخفاض في الربع الأخير لتصل إلى 26% .