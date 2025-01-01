لانشيا تطلق سيارتها Ypsilon الجديدة

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روما - (د ب أ):

أعلنت شركة لانشيا عن إطلاق سيارتها Ypsilon الصغيرة الجديدة، والتي تعتمد على نظام الدفع الكهربائي ونظام الدفع الهجين المعتدل.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها Ypsilon الجديدة تأتي بطول 4080 ملم وعرض 1760 ملم وارتفاع 1440 ملم. وتتميز السيارة بخطوط تصميمية جذابة، لا سيما على المقدمة مع تصميم خاص للكشافات والمصابيح الخلفية والخطوط الجانبية.

وتعتمد المقصورة الداخلية على مفهوم التصميم من مواد مستدامة، كما تتيح السيارة جميع وسائل الراحة مثل مقاعد التدليك في صف المقاعد الأول.

وتستند السيارة على حزمة واسعة من الأنظمة المساعدة مثل كاميرا 360 درجة ومساعد الحفاظ على حارة السير ومساعد الزحام ومنظم السرعة المتوائم، وهو ما يمنح السيارة قيادة آلية من المستوى 2.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة Ypsilon الصغيرة على سواعد محرك كهربائي بقوة 115 كيلووات/156 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 260 نيوتن متر. وتتضافر جهود المحرك مع بطارية سعة 54 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 403 كلم.

كما تتوفر السيارة بنسخة تعمل بنظام الدفع الهجين المعتدل والمعتمدة على تقنية 48 فولت مع محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 2ر1 لتر وبقوة 74 كيلووات/100 حصان، ويتولى تحويل القوة لعجلات الدفع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من ست تعشيقات.

كما تخطط لانشيا لإطلاق النسخة الرياضية Ypsilon HF المعتمدة على نظام الدفع الكهربائي، والتي تمتاز بتصميم انسيابي وهيكل منخفض ومكونات مطلية بألوان متباينة بالأبيض والأسود.