ارتطام الأحجار.. متى يستلزم تغيير الزجاج الأمامي؟

برلين - (د ب أ):

يعد ارتطام الأحجار بالزجاج الأمامي من الأمور المزعجة أثناء قيادة السيارة، وقد لا يتطلب الأمر تغيير الزجاج على الفور؛ حيث يمكن إصلاحه للتخلص من التلفيات والتوفير في النفقات.

وأوردت مجلة السيارات "أوتو جازيته" أن ارتطام الأحجار لم يعد سببا لتغيير الزجاج الأمامي للسيارة بالكامل؛ حيث غالبا ما يمكن إصلاح مثل هذه التلفيات اعتمادا على حجم الضرر وموقعه في الزجاج الأمامي.

وأوضحت المجلة الألمانية أنه يمكن لنقرة صغيرة في الزجاج الأمامي أن تتسبب في تكون شقوق كبيرة أثناء الرحلات الطويلة، ولا يؤدي ذلك إلى الحد من الرؤية أثناء القيادة فحسب، بل يصبح الأمر خطرا في حالة وقوع حادث أيضا.

وأشارت المجلة إلى أن الزجاج الأمامي يمثل حوالي 30% من ثبات السيارة واستقرارها، وهو ما يمثل اختلافا كبيرا في حالة الطوارئ.

وعادة ما يتم إصلاح التلفيات البسيطة في الزجاج الأمامي لدى الورش الفنية المتخصصة بواسطة مادة صمغية خاصة.

وإذا كان موضع ارتطام الأحجار كبيرا للغاية أو موجودا في نطاق رؤية السائق أو قريبا من الحافة، ففي مثل هذه الحالات لا يمكن إصلاح الأضرار، ويتمثل الحل الوحيد في ضرورة تغيير الزجاج الأمامي.