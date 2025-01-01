تراجع مبيعات هيونداي خلال الشهر الماضي

نيودلهي - (د ب أ):

أعلنت شركة هيونداي موتور الهند التابعة لمجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية للسيارات اليوم الأربعاء تراجع مبيعاتها خلال الشهر الماضي إلى 55078 سيارة مقابل 56450 سيارة خلال الشهر نفسه من العام السابق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الشركة القول إن إجمالي مبيعاتها خلال ديسمبر الماضي سجل تراجعا بنسبة 4ر2% سنويا، حيث بلغت المبيعات المحلية في السوق الهندية 42208 سيارات بانخفاض نسبته 3ر1% في حين تراجعت الصادرات بنسبة 1ر6% سنويا إلى 87ر12 ألف سيارة.

يذكر أن هيونداي موتور-الهند هي ثاني أكبر شركة سيارات في الهند وتأسست عام 1996 ومقرها الرئيسي في مدينة جورجاون .