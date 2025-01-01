لي أوتو الصينية تسلم أكثر من 55 ألف سيارة خلال الشهر الماضي

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية لي أوتو اليوم الأربعاء تسليم 58513 سيارة خلال الشهر الماضي بزايدة نسبتها 2ر16% ليصل إجمالي تسليمات الشركة خلال العام الماضي ككل إلى 500508 سيارات.

وقالت لي أوتو إن تسليمات ديسمبر الماضي سجلت رقما قياسيا شهريا جديدا، مشيرة إلى أنها حققت تسليمات تزيد على 500 ألف سيارة سنويا بعد 5 سنوات فقط من بدء إنتاج سياراتها.

وتعتزم الشركة الصينية طرح النسخة الجديدة من سيارتها أو.تي.آيه 0ر7 مع نظام محسن الملاحة على الطرق السريعة يعتمد على بنية متكاملة لنظام القيادة الذاتية من البداية إلى النهاية خلال يناير الحالي.

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