مرسيدس تطلق ماركو بولو الجديدة بأسعار عالمية 3.1 مليون جنيه.. صور

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شتوتجارت - (د ب أ):

أعلنت شركة مرسيدس عن إطلاق سيارتها الفان Marco Polo Horizon الفاخرة المخصصة للتخييم نظير سعر يبدأ من نحو 59 ألف يورو (ثلاثة ملايين و151 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة الألمانية أن فان التخييم Marco Polo Horizon الفاخرة، التي تقوم على أساس سيارة الفئة V، تناسب المغامرات والرحلات القصيرة.

استغلال أمثل للمساحات

واعتمدت مرسيدس على مفهوم الاستغلال الأمثل للمساحات الداخلية؛ حيث يمكن تحويل المقعد الخلفي القابل للطي إلى سرير مزدوج، بينما يوفر السقف القابل للخفض كهربائيا مساحة نوم إضافية لشخصين.

وتم تصميم مساحة المعيشة لتتمتع بالكثير من العملانية؛ حيث يسمح مطبخ صغير به حوض وموقد غاز وثلاجة بإعداد وجبات بسيطة أثناء التنقل. بالإضافة إلى ذلك، هناك طاولة قابلة للطي يمكنها تحويل الجزء الداخلي إلى منطقة لتناول الطعام أو العمل.

وتم تجهيز قمرة القيادة بتقنيات جديدة، بما في ذلك شاشتين قياس 12.3 بوصة، مع وحدة التحكم المتطورة من مرسيدس (MBAC)؛ حيث يتم السماح بالتحكم في وظائف السيارة المهمة مثل الإضاءة أو التدفئة أو إمدادات الطاقة بسهولة عبر الشاشة أو عبر تطبيق الهاتف الذكي.

تحكم عن بعد

ويمكن التحكم في وظائف السيارة المختلفة عن بعد عبر تطبيق Mercedes me ، مثل تنشيط وظيفة التدفئة أو فحص خزان المياه العذبة.

وتم تجهيز السيارة Marco Polo Horizon بأنظمة مختلفة لمساعدة السائق، بما في ذلك نظام DISTRONIC للتحكم في مسافة الأمان، ومساعد الكبح النشط ومساعد الحفاظ على حارة السير.

كما يتوفر للسيارة مكيف هواء رباعي المناطق وكاميرا 360 درجة، والتي تستند عليها باقة Park، فضلا عن كسوة من الجلد الأسود.

وتعتمد السيارة على مجموعة تعليق هوائي للوصول إلى أعلى معايير الراحة والديناميكية أثناء القيادة.

وتوفر مرسيدس العديد من التجهيزات، التي ترضي الأذواق المختلفة، فضلا عن ستة باقات تجهيزات للتخصيص مثل خط AMG.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Marco Polo Horizon الجديدة على محركات ديزل الفئة V بقوة تصل إلى 190 حصان/440 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، كما تتوفر من السيارة موديلات الدفع الرباعي مع ناقل حركة سباعي السرعات.