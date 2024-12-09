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خلال أيام.. مزاد علني لبيع سيارات "ملاكي" تابعة لجمرك سفاجا

02:50 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

أرشيفية

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القاهرة - (مصراوي):

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن موعد وتفاصيل جلسة مزاد علني كبير لبيع عدد من "لوطات" السيارات المستعملة التابعة لجمرك سفاجا البحري.

ووفقًا للمعلن من الإدارة المركزية للمبيعات، تعقد جلسة المزاد يوم الخميس 12 ديسمبر الجاري في تمام الساعة 12 ظهرًا، بقاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات "لوطات" سيارات ملاكي تنتمي إلى ماركات وطرازات متنوعة أبرزها "تويوتا - نيسان - GMC - بي إم دبليو - شيفرولية - ميتسوبيشي - رينو - فورد".

وأشارت اللجنة المشرفة على المزاد إلى أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

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