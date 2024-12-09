في 2024.. مبيعات السيارات في مصر تتجاوز 78 ألف سيارة

القاهرة - (مصراوي):

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن إجمالي الوحدات المباعة خلال الفترة من أول يناير وحتى آخر أكتوبر 2024.

ووفقًا لتقرير "أميك" الأخير فقد بلغ إجمالي المبيعات خلال الفترة المذكورة 78.427 وحدة "ملاكي - حافلات - شاحنات" مختلفة السعات والاستخدامات.

وحقق السوق خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري نموًا بنسبة 12 بالمئة مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي والتي توقفت عند 70.000 تقريبًا.

وواصل قطاع سيارات الركوب الملاكي قيادة السوق نحو النمو، إذ بلغت المبيعات حتى نهاية أكتوبر الماضي 52.887 سيارة بزيادة تقدر بـ18% على أساس سنوي.

في المقابل واصل قطاع حافلات نقل الركاب التراجع للشهر العاشر حيث توقفت المبيعات عند 5.689 حافلة مقابل 6.744 وحدة سابقًا.

إلى ذلك نجح قطاع الشاحنات التجارية في تحقيق نموًا ولو طفيفًا على أساس سنوي مسجلًا 10.389 وحدة بزيادة 10 وحدات مقارنة بالعام المنقضي.

كان خبراء توقعوا أن يواجه سوق السيارات المصري تحديات خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار توقف عمليات الإفراج الجمركي عن الآلاف من السيارات المحتجزة بالموانئ.

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن استمرار توقف نظام "ACI" للتسجيل الإلكتروني لأكثر من 50 يومًا أدى إلى عودة ظاهرة الأوفر برايس وارتفاع الأسعار مرة أخرى.

وأشار أبو المجد في تصريحات سابقة لـ"مصراوي" إلى أن تراجع المعروض بالسوق وزيادة الطلب قد يؤدي إلى زيادة الأسعار ما بين 5 و10% بسوق الزيرو و25% بالمستعمل.