بيجو 3008 الجديدة كليًا تصل إلى مصر بسعر يبدأ من 2.2 مليون جنيه.. صور

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كتب - محمود أمين:

أطلقت شركة مانسكو، الوكيل الحصري لعلامة بيجو التجارية الفرنسية في مصر، السيارة بيجو 3008 الSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية الجديدة كليًا.

تتميز بيجو 3008 الجديدة بخطوط تصميم ديناميكية ومصابيح LED أمامية وخلفية، بالإضافة إلى مقصورة داخلية مجهزة بشاشة مركزية قياس 21 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكيين.

تم تجهيز السيارة بمحرك توربيني بسعة 1.6 لتر وقوة 180 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، مما يوفر أداءً قويًا وسلاسة في القيادة.

تتوفر السيارة الجديدة في السوق المحاليل بفئتين من التجهيزات، الفئة الأولى هي Allure وتم تجهيزها يشمل 6 وسائد هوائية، أنظمة أمان متقدمة، جنوط رياضية 19 بوصة، وشاشة عالية التقنية.

أما الفئة الثانية هي GT وبها مزايا إضافية أبرزها مقاعد جلدية بخاصية التدليك، مصابيح Matrix LED، وكاميرا 360 درجة.

تقدم السيارة بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و 200 الف جنيه للفئة Allure الأولى، و 2 مليون و 460 الف جنيه للفئة GT الأعلى تجهيزًا.

توفر مانسكو ضمانًا على السيارة لمدة 5 سنوات أو 150,000 كيلومتر، مع شبكة لخدمات ما بعد البيع.