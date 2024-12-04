بمليون و600 ألف جنيه| تشتري MG7 سيدان أم جيلي كول راي كروس أوفر؟

3 سيارات في سوق المستعمل بأقل من 50 ألف جنيه.. تعرف عليها

كتب - محمود أمين:

يشهد سوق السيارات في مصر تنافسًا قويًا بين العديد من الطرازات، خاصة مع التوجه المتزايد نحو السيارات ذات التجهيزات العالية.

ومن بين الطرازات التي حازت اهتمام المستهلكين مؤخرًا السيارة إم جي MG7 سيدان الجديدة كليًا، التي تقدم في الفئة السعرية التي تبلغ حوالي مليون و600 ألف جنيه، وبالمقارنة نجد أنها وسيارة جيلي كول راي الكروس أوفر، يقدمان بنفس السعر تقريبًا.

في هذا التقرير، نعقد مقارنة بين السيارتين:

المحرك

تأتي MG7 مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر مع شاحن تيربو، بقوة 185 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 300 نيوتن متر. يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 7 سرعات.

من ناحية أخرى، تعتمد جيلي كول راي على محرك 3 سلندر تيربو سعة 1.5 لتر، يولد قوة 175 حصانًا وعزم دوران 255 نيوتن متر. المحرك مرتبط بناقل حركة مزدوج القابض DCT من 7 سرعات أيضًا، مع نظام دفع أمامي للعجلات.

التصميم الخارجي

تصميم MG7 يتميز بالطابع الرياضي والفخامة، مع مصابيح أمامية وخلفية LED ومصابيح ضباب، بالإضافة إلى جنوط رياضية قياس 19 بوصة. تتوفر السيارة أيضًا بإضاءة أمامية أوتوماتيكية.

في المقابل، تأتي جيلي كول راي بتصميم رياضي مدمج يتناسب مع طابع سيارات الكروس أوفر الحديثة. تأتي السيارة بجنوط رياضية بقياس 17 و18 بوصة، مع خطوط إضاءة نهارية LED.

التجهيزات الداخلية

داخلية MG7 مزودة بشاشة ثلاثية على لوحة القيادة بمقاس إجمالي 30 بوصة، تتضمن شاشة عدادات قياس 10.25 بوصة وشاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة تدعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. بالإضافة إلى نظام الدخول بدون مفتاح، تشغيل المحرك بضغطة زر، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

جيلي كول راي تأتي بشاشة وسطية بحجم 10.25 بوصة أيضًا للتحكم في الأنظمة الترفيهية، مع عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومقاعد أمامية كهربائية، ونظام إضاءة داخلي Ambient Light، ما يعزز من الإحساس بالفخامة. كما تحتوي السيارة على نظام صوتي بـ 6 مكبرات صوت.

أنظمة الأمان والسلامة

MG7 مزودة بمجموعة من أنظمة الأمان، تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام التحكم عند صعود المرتفعات HAC، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

وتأتي جيلي كول راي بأنظمة أمان متقدمة مثل 6 وسائد هوائية، نظام ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام التحكم في نزول المنحدرات HDC. كما تضم نظام رصد النقطة العمياء، وكاميرا 360 درجة لتسجيل الرحلات، ونظام ركن أوتوماتيكي باستخدام 12 حساسًا.

السعر

تقدم MG7 من فئة واحدة بسعر رسمي يبلغ مليون و600 ألف جنيه. في حين أن جيلي كول راي تقدم في فئتها الثالثة بسعر قريب جدًا، يبلغ مليون و596 ألف جنيه.

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