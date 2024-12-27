تراجع أرباح مصنعي السيارات الصينية

بكين - (د ب أ):

تراجع هامش الربح في صناعة السيارات الصينية بصورة أكبر في 2024 فيما استمرت المنافسة الشرسة في التأثير علىى صناع السيارات الكهربائية الأضعف.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الاتحاد الصيني لسيارات الركاب اليوم الجمعة، أن متوسط هوامش الربح على مستوى الصناعة لمصنعي السيارات في أكبر سوق في العالم بلغ 4ر4 % في فترة يناير إلى نوفمبر. وبلغ متوسطها 5 % في 2023.

وعلى مدار العامين الماضيين على الأقل، اتسم سوق السيارات الصيني ولا سيما قطاع السيارات الكهربائية بالمنافسة الشرسة التي أدت إلى خفض الأسعار وخصومات كبيرة في محاولة لجذب المشترين. وفيما أحكمت شركة "بي واي دي" قبضتها على مكانتها، خرج لاعبون أصغر من المجال، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت شركة جايو المدعومة من "بايدو" بالإضافة إلى جيلي أوتوموبيل ومجموعة هيومان هورايزنز المعروفة بـ"هاي فاي" بين ضحايا العام الجاري.

وقال الاتحاد الصيني لسيارات الركاب اليوم الجمعة، إن إجمالي عائدات الصناعة ارتفع للمرة الأولى خلال الـ11 شهرا الأولى من العام، بواقع 3 % فقط إلى 5ر9 تريليون يوان (3ر1 تريليون دولار) بينما قفزت التكاليف 4 % إلى 3ر8 تريليون يوان. وتراجعت الأرباح إلى 2ر413 مليار يوان، وهو تراجع بواقع 3ر7 % على أساس سنوي.