مانسوري تضع بصمتها على لامبورجيني Revuelto وتزيدها شراسة وقوة

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برلين - (د ب أ):

أطلقت شركة مانسوري سيارتها Initiate المعدلة، والتي تقوم على أساس السيارة لامبورجيني Revuelto السوبر رياضية لزيادة ملامحها شراسة وجاذبية.

ثوب من الكربون

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن نسختها Initiate المعدلة من السيارة Revuelto الإيطالية تكتسي ثوب من ألياف الكربون، والذي يتألف من مئزر أمامي مع أجنحة جانبية، مع غطاء حيز محرك مصنوع من ألياف الكربون الشفاف.

وركزت مانصوري في تصميمها على التقاء حدة التصميم مع الكمال التقني، على سبيل المثال تضمن فتحات التهوية الجانبية مع العتبات المصنوعة من الكربون الشافاف تبريدا فعالا، فضلا عن لمحة خاصة على جانبي السيارة.

ويهيمن على مظهر المؤخرة الناشر الجديد مع الاسبويلر المصنوع من ألياف الكربون. وتتوج الملامح الجديدة للسيارة بطاقم الجنوط المسبوكة من معدن خفيف قياس 21 بوصة على المحور الأمامي و22 بوصة على المحور الخلفي.

خيارات واسعة للتخصيص

وتقدم مانصوري للسيارة برنامج موسع من خيارات التخصيص والتفرد مع مواد عالية الجودة والعديد من الحليات المصنوعة يدويا وتقنيات حديثة بقمرة القيادة.

وتحت الجسم الجديد يزأر محرك V12 بقوة 880 حصان/760 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. وبدخول المحركات الكهربائية الثلاثة لنظام الدفع تنطلق السيارة بقوة الدفع الهجين البالغة 1070 حصان.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8ر2 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 354 كلم/س.