سيارات الدفع الهجين Plug-in تعود بقوة

برلين - (د ب أ):

أوردت مجلة السيارات (أوتو جازيته) أن سيارات الدفع الهجين Plug-in شهدت في الآونة الأخيرة عودة قوية، لما تقدمه من مزايا في استهلاك الوقود، فضلا عن إمكانية الوصول بها إلى مسافات كبيرة من مدى السير.

وأوضحت المجلة الألمانية أن هذا النوع من الدفع الهجين يعتمد على سواعد محرك احتراق داخلي، مع محرك كهربائي وبطارية يتم شحنها عبر القابس لتغذيته بالتيار، كما أن هذه السيارات تمتاز بتوفير مسافات معقولة من مدى السير قد تتجاوز 100 كلم.

وكدليل على عودة هذه التقنية بقوة ما أعلنته فولكس فاجن هذا العام عن إعادة إحياء التقنية، وطرح عدد كبير من موديلاتها الجديدة بهذه التقنية وبمدى سير يصل إلى أو يتجاوز 100 كلم.

وتقدم مرسيدس أيضا عروضا مثيرة للاهتمام من سيارات الدفع الهجين، كما أنها تعد المنتج الوحيد، الذي يدمج في نظام الدفع هذا بين المحرك الكهربائي ومحرك الديزل الاقتصادي.

جسر العبور

وتنظر شركات السيارات لهذه التقنية على أنها الجسر، الذي تعبر عليه بالعملاء، الذين ما زالوا يخافون من شراء سيارة كهربائية، كما أنها تقدم مزايا العالمين للمحركات الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي.

وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت هذه التقنية تدمج محركات كهربائية بقوة تصل إلى 129 حصانا، تجعلها قادرة على تولي عمليات الدفع في الكثير من المواقف القيادية وبطاريات لا تستغرق الكثير من الوقت لشحنها سواء في محطات الشحن أو عبر الشواحن المنزلية.

بيانات الملاحة

وتتم عملية الانتقال بين القيادة الكهربائية والقيادة بسواعد محرك الاحتراق بشكل سلس، كما أنها تعتمد على تضاريس الطريق وحركة المرور. ولهذا الغرض، تستخدم أنظمة السيارة بيانات الملاحة؛ حيث يحسب النظام في المسافات الطويلة النطاقات، التي ينبغي أن تنطلق فيها السيارة بسواعد المحرك الكهربائي وأين يجب أن يتولى محرك الاحتراق القيادة، على سبيل المثال على الطرق الصاعدة أو على الطريق السريع. ويتم اقتراح محطات الشحن المناسبة في نظام الملاحة كما هو الحال مع السيارة الكهربائية.

ومن المميزات، التي تقدمها السيارات الهجينة عند المقارنة بسيارات الدفع المعتاد إمكانية تشغيل مكيف الهواء قبل بدء تشغيل المحرك. وهنا يوصى بالاستفادة من هذه الميزة أثناء عملية الشحن لعدم إهدار مخزون البطارية والتأثير على مدى السير، كما أن بعض السيارات تتيح التحكم في مثل هذه المزايا عبر التطبيق، مع إمكانية الضبط بشكل مسبق لأيام الأسبوع وبشكل منفصل.