رولز رويس Cullinan تتحول لتحفة فنية بفضل لمسات مانسوري

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برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة مانصوري عن إجراء تعديلات تقنية وتصميمية على السيارة رولز رويس Cullinan لتحولها إلى قطعة فنية تسير على أربع عجلات.

وللوصول إلى التصميم المتفرد مع لمسة ديناميكية جذابة، منحت شركة التعديل الألمانية السيارة البريطانية، التي تنتمي إلى فئة موديلات SUV الفارهة، العديد من المكونات الجديدة مثل المئزر الأمامي مع فتحات تهوية كبيرة وتصميم جديد لمصابيح الضوء النهاري، مع إضاءة خاصة لشبكة المبرد من الداخل إلى الخارج.

وتهيمن على مظهر المؤخرة عناصر جديدة مثل شفة الاسبوير، مع تصميم جديد للمئزر الخلفي. جدير بالذكر أن هذه المكونات مصنوعة جميعها من ألياف الكربون. ويتم التأكيد على الطابع الخاص للسيارة من خلال العجلات المسبوكة قياس 24 بوصة.

وتتمتع المقصورة الداخلية للسيارة المعدلة بسمات الرفاهية بفضل الاعتماد على مواد عالية الجودة وتجهيزات من جلود فاخرة، مع حليات من ألياف الكربون وأسطح ذات طلاءات عالية اللمعان، مع نظام إضاءة فائق وخيوط حياكة خاصة.

وبفضل التعديلات، التي تم إجراؤها على المحرك المكون من 12 أسطوانة، تمت زيادة القوة إلى 720 حصانا/1050 نيوتن متر. وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبتات إلى 100 كلم/س في غضون 8ر4 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 250 كلم/س.