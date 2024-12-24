إغلاق التحقيق في استدعاء سيارات فورد فوكس في أمريكا

واشنطن (أ ب)

أعلنت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية اليوم الاثنين إغلاق التحقيق في عمليتي استدعاء السيارات من طراز فورد فوكس بعد تعامل شركة فورد موتور الأمريكية مع مخاوفها بطريقة مرضية.

يذكر أن فورد استدعت في 2018 حوالي 5ر1 مليون سيارة طراز فوكس صالون إنتاج الفترة من 2012 إلى 2018 بسبب احتمال فقدان الطاقة أثناء السير. كانت المشكلة تتعلق بخلل في صمام تطهير الخزان وبرنامج الكمبيوتر الذي لم يكن يستطيع اكتشاف أن الخزان عالقًا بشكل كافٍ. وفي حال بقاء الصمام عالقًا ومفتوحًا، فقد يتراكم فراغ زائد في نظام إدارة الوقود ويشوه قراءة حالة خزان الوقود.

وبسبب هذا الخلل وقعت 5 حوادث أسفرت إن إصابة شخصين دون أي وفيات.

وأصلحت فورد برنامج الكمبيوتر في السيارات التي تم استدعاؤها وقامت بتحديث البرنامج مرة أخرى في استدعاء منفصل عام 2019. لكن في عام 2023 فتحت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية تحقيقا بشأن عمليتي الاستدعاء السابقتين بعد تلقيها 98 شكوى من العملاء بدعوى استمرار فقدان سيارات فورد فوكس الصالون للطاقة.

وفي الخريف الماضي بدأت فورد برنامجا لإرضاء العملاء من خلال استبدال الصمام في السيارات المتضررة. وقالت فورد إن الصمام قد لا يعمل بالصورة الصحيحة وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تذبذب أو توقف السيارة أثناء السير بالسرعات المنخفضة.

وقالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية إن أحدث برامج فورد عالج مخاوفها وبالتالي قررت غلق التحقيق في عمليتي الاستدعاء السابقتين.