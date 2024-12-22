مانهارت تطلق سيارتها MHXM 900 II المعدلة بقوة 900 حصان

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة مانهارت بيرفورمانس عن إطلاق سيارتها MHXM 900 II المعدلة، التي تقوم على أساس السيارة بي إم دبليو XM المصنفة ضمن فئة الموديلات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على نظام الدفع الهجين القياسي للسيارة، زاد القوة من748 إلى 900 حصان، مع زيادة عزم الدوران الأقصى من 1000 إلى 1200 نيوتن متر.

وتقدم مانهارت للسيارة المعدلة باقة من التجهيزات الخاصة مثل نظام العادم المصنوع من الفولاذ والعجلات قياس 24 بوصة مع حليات ذهبية، فضلا عن خيارات أخرى للعجلات مع العديد من سمات التخصيص وتحسينات على مجموعة التعليق مع نوابض خفض للهيكل وسروج مكابح باللون الذهبي.

وتخطف السيارة الأنظار بمكونات مصنوعة من ألياف الكربون مثل شفة الاسبويلر الأمامي وفتحات التهوية الجديدة والعتبات الجانبية الرياضية والناشر الخلفي المميز واسبويلر حافة السقف مع أطر جديدة لشبكة المبرد وغطاء حيز المحرك ورقاقات طلاء مانهارت المميزة.

وتزدان المقصورة الداخلية بالعديد من المكونات المصنوعة من ألياف الكربون على كسوة الأبواب ولوحة القيادة والكونسول الأوسط وعلى المقود.