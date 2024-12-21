تسلا تستدعي نحو 700 ألف سيارة بسبب مشكلة في هذا النظام

واشنطن - (أ ب):

أعلنت شركة تسلا استدعاء حوالي 700 ألف سيارة بسبب مشكلة في الأنوار التحذيرية بنظام مراقبة ضغط الإطارات.

وبحسب خطاب من الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة، تشمل مذكرة الاستدعاء سيارات طراز سايبرتراك 2024، و"موديل 3" 2017 – 2025، وموديل واي 2020 – 2025.

وتكمن المشكلة في أن النور التحذيري في نظام مراقبة ضغط الإطارات على المركبات قد لا يظل مضاء بين دورات القيادة، حيث لن يحذر الساق من ضغط الإطار المنخفض. ويمكن أن تسفر القيادة بإطارات منفوخة بشكل غير ملائم عن زيادة خطر التصادم.

وقالت الشركة إنها تقدم تحديثا مجانا للبرامج لإصلاح المشكلة.