بعد 4 أعوام.. استقالة كارلوس تافاريس الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس للسيارات

وكالات

قدم كارلوس تافاريس الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس لصناعة السيارات، استقالته من منصبه، بعد ما يقرب من 4 سنوات قضاها على رأس الشركة المصنعة لسيارات جيب ورام، التي استمرت في المعاناة جراء تراجع مبيعاتها.

وأعلنت رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، أن مجلس إدارتها قبل استقالة تافاريس، ومن المقرر أن يترك منصبه كرئيس تنفيذي على الفور، بحسب سكاي نيوز.

وأشارت إلى أن عملية تعيين رئيس تنفيذي جديد دائم "جارية على قدم وساق".

وقالت الشركة، إنه في هذه الأثناء سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مؤقتة جديدة، برئاسة جون إلكان.

وتولى تافاريس، بصفته رئيسا لشركة بي إس أيه بيجو، قيادة الشركة التي يقع مقرها في هولندا في يناير 2021، عندما اندمجت مع شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز.

كانت عملياتها في أمريكا الشمالية هي المصدر الرئيسي لأرباح الشركة، لكنها واجهت صعوبات هذا العام وسط تغييرات كبيرة في السوق.