تويوتا تطلق سيارتها الكهربائية Urban Cruiser الجديدة

تراجع أسعار تويوتا bz4x الجديدة أكثر من 300 ألف جنيه

"عبد" و "سبع" و "نمر".. لوحات سيارات مميزة للبيع بأعلى سعر (التفاصيل)

بعد غيابها عن القائمة الأخيرة.. هذا سعر ميتسوبيشي إكسابندر 2023 كسر

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة تويوتا عن إطلاق سيارتها الكهربائية Urban Cruiser الجديدة، التي تنتمي إلى الفئة المدمجة من الموديلات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها الكهربائية Urban Cruiser خماسية الأبواب تأتي بطول 28ر4 متر، كما تقف على قاعدة عجلات بطول 70ر2 متر، وهو ما يجعلها تتمتع برحابة خاصة ومرونة في استخدام المساحات الداخلية.

ويتوفر للسيارة الجديدة برنامج دفع يضم محركات كهربائية تغطي نطاق قوة يمتد من 106 كيلووات/144 حصان إلى 135 كيلووات/184 حصان، مع بطاريات بسعة تتراوح من 49 إلى 61 كيلووات ساعة.

وتمتاز قمرة القيادة بدمج المفاتيح والأزرار الحقيقية بالإضافة إلى شاشتين متوسطتي الحجم؛ حيث تُظهر الأولى خلف المقود معلومات ذات صلة بالقيادة، بينما تعد الشاشة اللمسية واجهة لعرض وتشغيل نظام المعلومات والترفيه، مع نظام الملاحة المتصل بالأقمار الصناعية وأحدث تقنيات الاتصال.

ويمكن أيضا استخدام تطبيق للتحقق عن بعد من حالة شحن البطارية، فضلا عن إمكانية تخطيط عملية الشحن. ويمكن تجهيز Urban Cruiser اختياريا بنظام صوت JBL وسقف زجاجي.