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أبارث تطلق سيارتها الكهربائية 600e الجديدة

09:41 ص الخميس 19 ديسمبر 2024
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    Abarth 600e
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روما - (د ب أ):

أعلنت شركة أبارث عن إطلاق سيارتها الكهربائية Abarth 600e الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها الكهربائية Abarth 600e الجديدة، التي تقوم على أساس السيارة فيات 600e، تتوفر بنسخة 600e Turismo بقوة 175 كيلووات/240 حصان، وبنسحة 600e Scorpionissima بقوة 207 كيلووات/280 حصان. وتصل كلتا النسختين إلى مدى السير 321 كلم.

وتتسارع النسخة 600e Scorpionissima من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 85ر5 ثانية، في حين تتسارع النسخة 600e Turismo في زمن قدره 24ر6 ثانية. أما السرعة القصوى فتقف على أعتاب 200 كلم/س.

وتتمتع السيارة برشاقة ملحوظة على الطريق بفضل المسار الموسع والقفل التفاضلي الميكانيكي على المحور الأمامي ونظام الكبح الفائق، كما أن تحسينات مجموعة التعليق تضمن تجاوز المنعطفات بسرعات عالية وبثبات فائق.

أبارث Abarth 600e السيارات الكهربائية
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