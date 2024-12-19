في هذ العام.. ولاية أمريكية ستمنع بيع أي سيارة تعمل بالبنزين

لوس أنجليس - (د ب أ):

حصلت ولاية كاليفورنيا الأمريكية على موافقة وكالة الحماية البيئية على طلبين لفرض معايير صارمة على انبعاثات السيارات بما في ذلك قانون يستهدف حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين في الولاية بحلول 2035، في حين من المحتمل أن تلغي إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب هذه الموافقات.

يذكر أن قواعد كاليفورنيا بشأن الانبعاثات الكربونية أكثر تشددا من القواعد الاتحادية التي تم فرضها خلال العام الحالي وتشدد معايير الانبعاثات لكنها لا تفرض حظرا على بيع السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

وقال ميشيل ريجان مدير وكالة الحماية البيئية إن ولاية كاليفورنيا تتمتع بصلاحية قديمة لكي تطلب من وكالة الحماية البيئية السماح لها بفرض قواعد صارمة لحماية سكانها من التلوث الناجم عن وسائل النقل من السيارات والشاحنات، مضيفا "قرار اليوم يأتي في إطار التزام وكالة الحماية البيئية بالاشتراك مع الولايات لتقليل الانبعاثات والعمل على مواجهة خطر التغير المناخي".

ويعتبر قرار وكالة الحماية البيئية اليوم مهما ليس فقط بالنسبة لولاية كاليفورنيا وإنما لأكثر من 10 ولايات أمريكية تطبق معاييرها الرائدة على مستوى الدولة بشأن انبعاثات السيارات.

ورغم ذلك فإنه من المحتمل أن تكون موافقة وكالة الحماية البيئية الصادرة اليوم قصيرة الأجل، حيث يقول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إنه سيلغي كل الإعفاءات التي تتمتع بها كاليفورنيا لتطبيق قواعد مشددة بشأن الانبعاثات والتلوث كجزء من سياسته المنحازة للقطاع الصناعي والتي تتضمن السماح بزيادة إنتاج الوقود الأحفوري الملوث للبيئة وتعديل أجزاء رئيسية من قانون المناخ 2022 الجديد.

وفي ولايته الأولى ألغى ترامب عام 2019 الصلاحيات التي تمتتع بها ولاية كاليفورنيا في تطبيق معايير صارمة على الانبعاثات، قبل أن يأتي الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ويعيد للولاية صلاحيتها في عام 2022.

ومن المرجح أن تؤدي أي محاولة من جانب الإدارة الجديدة لإلغاء صلاحيات حكومات الولايات إلى إثارة مجموعة جديدة من التحديات القانونية التي قد تؤدي إلى تأخير اتخاذ أي إجراء فعلي في هذا الاتجاه.