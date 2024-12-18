إيسوزو تطلق سيارتها D-Max البيك آب الجديدة

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة إيسوزو عن إطلاق سيارتها D-Max البيك آب الجديدة، التي تمتاز بتصميم أنيق مع المزيد من تجهيزات السلامة.

تصميم عصري

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها D-Max الجديدة تمتاز بتصميم عصري مع ملامح مفتولة العضلات، خاصة على المقدمة ذات شبكة المبرد المصنوعة من الكروم والمطلية باللون الأسود ومصابيح الضوء النهاري النحيفة.

كما تتمتع المصابيح الخلفية بتصميم جذاب مع توسعة الرفارف الجديدة، والتي تحتضن عجلات مصنوعة من معدن خفيف وذات تصميم أنيق وطلاء مطفأ.

وتتمتع المقصورة الداخلية بالمزيد من سبل الراحة والسمات العملانية، مع شاشة ملتيميديا قياس 9 بوصة، فضلا عن شاشة قياس 7 بوصة في قمرة القيادة.

وتوفر السيارة حزمة من الحلول التقنية للاتصال مثل منفذ USB-C ولوحة شحن لاسلكية، مع نظام كاميرا 3D لدعم وتحسين أداء نظام التعرف على المارة والعقبات، مع إمكانية الكبح الاضطراري في بعض المواقف.

وتستند السيارة الجديدة على نظام التحكم في السرعة IACC الذكي. ومن التحديثات، التي حصلت عليها السيارة الجديدة، وضع “Rough Terrain Mode” للقيادة على الطرق شديدة الوعورة.

وعلى صعيد الدفع، ينبض بداخل السيارة محرك ديزل تربو سعة 9ر1 لتر، والذي يزأر بقوة 120 كيلووات/163 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 360 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 تعشيقات ونظام الدفع الرباعي.