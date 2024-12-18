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"سي بي بيرفورمانس" تجري تعديلات على داسيا Duster

10:22 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    داسيا Duster
  • عرض 5 صورة
    داسيا Duster
  • عرض 5 صورة
    داسيا Duster
  • عرض 5 صورة
    داسيا Duster
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برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة "سي بي بيرفورمانس" (CP Performance) عن إطلاق برنامج تعديلات للسيارة داسيا Duster، التي تنتمي إلى فئة SUV المدمجة، لتمنحها مظهرا أكثر مهابة.

وأوضحت شركة التعديل التابعة لشركة "كاربوينت" الألمانية أن نسختها المعدلة تتميز من خلال مكونات جديدة على الجسم مثل توسعة الرفارف والاسبويلر الأمامي، مع العجلات العريضة والإطارات الخاصة وفتحة التهوية الخاصة على غطاء المحرك.

ولم تقم الشركة بإجراء تعديلات على برنامج دفع السيارة؛ حيث تتوفر السيارة بقوة تتراوح بين 100 و140 حصان، مع الاعتماد على محركات البنزين ونظام الدفع الهجين فقط.

داسيا Duster سي بي بيرفورمانس
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