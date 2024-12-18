أودي تطلق أيقونتها RS 6 Avant GT الرياضية.. 660 نسخة فقط

إنجولشتات - (د ب أ):

أطلقت شركة أودي أيقونتها RS 6 Avant GT الرياضية الجديدة، والتي يقتصر إنتاجها على 660 نسخة فقط، نظير سعر يبدأ من 220 ألف يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة RS 6 Avant GT الجديدة تعتمد على سواعد محرك V8، والذي يزأر بقوة 630 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 850 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة الرياضية من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3ر3 ثانية، كما تتميز السيارة بديناميكية ورشاقة عالية على الطريق، وخاصة المنعطفات بفضل تقليص الخلوص الأرضي 10 ملم من خلال مجموعة التعليق الملولبة.

طلاء خاص

وتتميز السيارة بطلاء خاص بنمط أودي الرياضي المعروف، والمتناغم مع طلاء الجنوط الكبيرة قياس 22 بوصة، والتي تحتضنها لأول مرة رفارف مصنوعة من ألياف الكربون، وهي نفس المادة المصنوع منها غطاء حيز المحرك.

كما تتميز السيارة بتصميم خاص لشبكة المبرد المطلية باللون الأسود، وشفة الاسبويلر الأمامي وفتحات التهوية، التي تضفي على السيارة المزيد من الشراسة والهجومية، فضلا عن اسبويلر حافة السقف وقضبان السقف، التي تظهر على السيارة للمرة الأولى والناشر الخلفي اللافت للنظر.

وتزدان المقصورة الداخلية بأجواء مريحة مع مقاعد رياضية حصرية من ألياف الكربون وحليات نحاسية اللون وخيوط حياكة باللون الأحمر وتوقيعات منتشرة في جميع الأنحاء، فضلا عن لوحة على التابلوه تعرف بأن السيارة واحدة من 660 نسخة تم إنتاجها فقط.