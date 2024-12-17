كتب - محمود أمين:

تستعد مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هافال Haval في مصر، للكشف رسميًا خلال أيام عن السيارة الجديدة هافال H6، التي تعد أول سيارة هجينة للعلامة الصينية بالسوق المصري.

تعتمد هافال H6 على نظام دفع هجين يجمع بين محرك بنزين بسعة 1.5 لتر توربو بقوة 147 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر، ومحرك كهربائي يولد 174 حصانًا وعزم 300 نيوتن متر.

تبلغ القوة الإجمالية للنظام 239 حصان مع عزم دوران يصل إلى 530 نيوتن متر، ما يتيح للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 8.4 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 160 كم/ساعة.

ويبلغ معدل استهلاك السيارة للوقود 5.2 لتر لكل 100 كم، مع مدى قيادة يصل إلى 800 كم.

تتميز السيارة بأبعاد متوسطة، حيث يبلغ طولها 4.653 مم، وعرضها 1.886 مم، وارتفاعها 1.730 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2.738 مم.

تضم السيارة مجموعة من أنظمة الأمان تشمل وسائد هوائية، نظام الثبات الإلكتروني، نظام الفرامل المانعة للانغلاق، مع توزيع إلكتروني لقوة الفرامل، حساسات أمامية وخلفية، كاميرات رؤية 360 درجة، أنظمة متقدمة مثل تحذير الاصطدام، الكشف عن المشاة، ومراقبة النقاط العمياء.

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