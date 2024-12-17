بعد وصولها لـ10.7 مليون جنيه| تشتري تويوتا لاند كروزر أم بي إم دبليو X7؟

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القاهرة - (مصراوي):

ارتفعت أسعار السيارات تويوتا لاند كروزر برادو الـSUV العائلية الكبيرة المستوردة خلال شهر ديسمبر الجاري بنحو 1.8 مليون جنيه، لتصل إلى 10 ملايين و700 ألف جنيه.

ومع ارتفاع أسعارها، تصطدم تويوتا لاند كروزر برادو سباعية المقاعد بشكل مباشر بالسيارة بي إم دبليو X7 الألمانية المصنعة بمصر، والتي يبلغ سعرها الرسمي 9 ملايين و700 ألف جنيه.

يرصد التقرير التالي أبرز الفروق والمتشابهات بين السيارتين:

الأبعاد والطول

تأتي تويوتا لاند كروزر برادو بطول 4.95 متر من ضمنه 2.79 متر لقاعدة العجلات بينما يبلغ عرضها 1.88 متر وارتفاعها الكلي 1.17 مترًا.

أما بي إم دبليو X7 يبلغ طولها الكلي 5.181 ملم، والعرض 2.000 ملم والارتفاع 1.835 ملم أما طول قاعدة العجلات 3.105 ملم، وتقف على إطارات معدنية قياس 22 بوصة.

أداء المحرك

تعتمد تويوتا برادو في فئتها المتاحة بمصر على محرك V6 تنفس طبيعي سعة 3.956 سي سي بقوة 270 حصان وعزم 381 نيوتن.متر عند 4400 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

في المقابل تستمد بي إم دبليو X7 على محرك 8 سلندر سعة 4400 سي سي بقوة 530 حصان وعزم 750 نيوتن.متر عند 4600 لفة بالدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

وسائل الأمان

زودت تويوتا برادو قياسيًا بنظام منع انغلاق الفرامل ABS ووسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي وحساسات ركن خلفية وVSC للتحكم الإلكتروني في الثبات.

كما يتوفر بالسيارة أنظمة دعم التوازن عند صعود المرتفعات HAC ونزول المنحدرات DAC، ووسائد هوائية للركاب وستائر جانبية.

على الجانب الآخر تأتي سيارة بي إم دبليو المصنعة محليًا بنظام (ABS) المانع لانغلاق الفرامل ، ونظام المؤازرة للفرامل، ونظام التحكم الديناميكي في الثبات (DSC).

كما يتوفر في X7 نظام التحكم في الفرامل عند المنعطفات (CBC)، ونظام التحكم الديناميكي في فرامل السيارة (DBC)، ونظام التحكم في جر السيارة (DTC).

التجهيزات والكماليات

تقدم سيارة تويوتا بفتحة سقف وتكييف هواء أوتوماتيك مع فتحات خلفية وعجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد ونظام صوتي يعمل عبر 9 سماعات ويدعم البلوتوث بجانب إضاءة LED وجنوط قياس 18 بوصة.

من التجهيزات أيضًا حساسات ركن أمامية ودخول بدون مفتاح مع مقاعد جلدية كهربائية التحكم في الأمام يكسوها الجلد مع خاصية التهوية وتطعيمات خشبية في عجلة القيادة وشاشة وسطية تعمل باللمس وتتصل بـ4 كاميرات.

أما بي إم دبليو X7 تأتي بتكييف أوتوماتيك خماسي المناطق، ومقعد السائق كهربائيي بذاكرة، وفتح السيارة بدون مفتاح وفتح باب الصندوق الخلفي كهربائيا، وتحكم في ناقل الحركة من عجلة القيادة.

يتوفر بالسيارة الألمانية أيضًا مدخل AUX وUSB وشاشة Head UP لعرض البيانات على زجاج السيارة، وشاشة عرض وسطية قياس 12.5 بوصة، ونظام لدمج الهواتف بالسيارة.