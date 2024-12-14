رابطة السيارات: العربيات في الجمارك "نبتت".. وتوقعات تراجع الأسعار غير صحيحة

كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن أسواق السيارات ليست في حالة تخبط كما يُشاع، حيث تشير الأسعار إلى تقارب بين مختلف الأماكن.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" الذي يُبث على شاشة "القاهرة والناس" اليوم السبت، أوضح أبو المجد أن هناك زيادة ملحوظة في الأسعار مما تسبب في صدمة للمستهلكين، مشيرًا إلى أن "سعر السيارة قد ارتفع، ورغم ذلك نسمع نصائح من أشخاص غير متخصصين بعدم شراء السيارات".

ونصح أبو المجد، المستهلكين الراغبين في شراء سيارة بأن يقوموا بذلك فورًا دون انتظار، مؤكدًا أن السيارات تُعتبر سلعة استراتيجية، وأن الشائعات حول تفاوت الأسعار هي تصريحات تأتي من غير متخصصين.

كما أوضح أنه من الضروري أن يفهم المستهلك ديناميكيات أسواق السيارات، موضحًا أن الانتظار لخفض الأسعار قد لا يكون في صالحهم.

وأشار إلى أن الذين اشتروا السيارات في عام 2021 حققوا مكاسب أكبر من أولئك الذين اشتروها في عام 2022، مُعتبرًا أن توقعات تراجع الأسعار غير دقيقة.

وتابع: "العربيات في الجمارك نبتت والكاوتش باظ.. المخالف لابد من معاقبته ولا يصح ترك هذه السيارات في الجمارك ولابد من الإفراج عنها.. وتصريحات رئيس الوزراء حول ضوابط الإفراج عن سيارات ذوي الهمم بارقة أمل".

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