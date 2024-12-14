تجهيزات إضافية للسيارات في الشتاء

برلين (د ب أ)

تتمتع التدفئة الجيدة أثناء قيادة السيارة في الشتاء بتأثير إيجابي على التركيز وسلوكيات القيادة، ومن ثم السلامة والأمان.

وأوضح خبير السيارات الألماني توماس شوستر قائلا: "إذا تمكن السائق من قيادة السيارة بدون ارتداء جاكت ثقيل في الشتاء، فإنه سيكون أكثر قدرة على الحركة وسيتمكن من توجيه السيارة بشكل أسهل، علاوة على قيام حزام الأمام بأداء مهمته في الحماية بصورة أفضل".

وإلى جانب الوظائف الشائعة لمكيف الهواء ووظيفة تدفئة الوقوف، التي تأتي من قبل المصنع في بعض الأحيان، تقدم الشركات العالمية بعض التجهيزات الإضافية، التي توفر التدفئة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وتجعل برودة الشتاء أكثر احتمالا أثناء قيادة السيارة؛ مثل الأنظمة التالية:

تدفئة المقود

قد يجلس قائد السيارة على مقعد مزود بتدفئة ويقوم مكيف الهواء بتدفئة الهواء من حول رأس قائد السيارة، في حين تتعرض اليد الممسكة بالمقود للتجمد. وللتغلب على هذه المشكلة توفر بعض السيارات وظيفة تدفئة المقود، حتى في فئة السيارات الصغيرة؛ حيث ينساب الدفء إلى اليدين بمجرد ضغطة زر.

ونظرا لأن مكيف الهواء يستهلك قدرا كبيرا من الطاقة، وخاصة في السيارات الكهربائية، فإن المهندسين يميلون حاليا للاعتماد على التدفئة المباشرة، والتي أصبحت حاليا ضمن التجهيزات القياسية، وقد امتدت هذه الوظيفة في فئة السيارات الفاخرة إلى مساند الذراعين أو الكونسول الأوسط، وهناك بعض النماذج الاختبارية حاليا لأحزمة الأمان المدفأة.

حامل الأكواب الساخن

التدفئة مهمة أيضا للاحتفاظ بالمشروبات ساخنة لفترة طويلة أثناء القيادة في الشتاء؛ حيث تبرد المشروبات وأكواب القهوة عند القيادة لعدة كيلومترات، ويمكن التغلب على ذلك بضغطة زر فقط في السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV، وبالطبع في فئة السيارات الفاخرة، لتشغيل وظيفة حامل الأكواب الساخن. ويمكن تبريد حامل الأكواب أيضا أثناء الصيف، وبطبيعة الحال تعمل هذه الوظيفة على تحسين الحالة المزاجية أثناء القيادة.

تدفئة الرقبة

تعمل وظيفة تدفئة الرقبة في السيارات الكابريو على إطالة موسم القيادة المكشوفة، وتقوم المراوح المركبة في مخادع الرأس بتوجيه الهواء الدافئ حول الرقبة في الأيام الباردة، ولا ترتبط هذه الوظيفة في بعض سيارات الكابريو والرودستر بحالة السقف؛ حيث يمكن أن تعمل مراوح الهواء الدافئ حتى عندما يكون السقف القماشي مغلقا، ولا يمكن لوظيفة تدفئة الرقبة أن تسبب أية أضرار حتى في أبرد فصول الشتاء.

التدليك بالأحجار الساخنة

لقد أصبحت تدفئة المقاعد من التجهيزات القديمة، التي عفا عنها الزمن، ولذلك يمكن لأصحاب السيارات الفاخرة حاليا الاستمتاع بالتدفئة بشكل مكثف؛ حيث قام المهندسون في سيارة مرسيدس من الفئة S أو سيارة بي إم دبليو من الفئة السابعة وغيرها ببرمجة وسادات هوائية في سطح الجلوس على المقعد بحيث يشعر الركاب بتدليك الأحجار الساخنة.

وتقوم بعض السيارات بدمج وظيفة التدليك بالأحجار الساخنة مع الموسيقى المريحة والإضاءة الخافتة المناسبة، وأكد الخبير الألماني توماس شوستر أن كل ما يخدم الراحة والاسترخاء يخدم السلامة والأمان أيضا، ولكن يجب الاعتدال في استعمال هذه الوظائف حتى لا تؤثر بالسلب على اليقظة والانتباه، وبالتالي تشكل خطورة أثناء القيادة.