شيري تيجو 3 حديثة في سوق المستعمل بـ 600 ألف جنيه

"كيان إيجيبت" تحتفل بمرور عام على إطلاق "كوبرا" في مصر وتكشف عن "كوبرا

كتب- محمود أمين :

يتوفر في سوق المستعمل سيارة شيري تيجو 3 موديل 2022-2023 بأسعار تتراوح بين 600 و850 ألف جنيه ويحدد ذلك حالة السيارة الفنية وعدد الكيلومترات المقطوعة.

نستعرض خلال هذا التقرير مواصفات السيارة:

تقدم تيجو 3 بطول 4.419 مم، عرض 1.765 مم، 1.651 مم للارتفاع، قاعدة عجلات بطول 2.510 مم، تقدم بعجلات رياضية قياس 17 بوصة.

تقدم شيري تيجو 3 بمحرك سعة 1.500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، بقوة 125 حصان، وعزم أقصى 160 نيوتن متر عند 3900 لفة بالدقيقة. تستهلك السيارة في المتوسط 6.7 لترات من الوقود لكل 100 كم، تستطيع أن تصل لسرعة قصوى 180 كم/س.

تأتي مقصورة شيري تيجو 3، بعدد من أنظمة الترفيه والكماليات في مقدمتها، زر تشغيل وإيقاف السيارة، تكييف هواء أوتوماتيكي مع فتحات هواء للمقاعد الخلفية، فتحة سقف، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، شاشة وسطية قياس 8 بوصة مع إمكانية عرض الهاتف عليها.

زودت شيري تيجو 3، بعدد من أنظمة السلامة والأمان في مقدمتها، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD ، حساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب أمامية.