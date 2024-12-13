مواصفات السيارة المناسبة لكبار السن

برلين (د ب أ)

أوصى نادي السيارات ADAC بألمانيا كبار السن بمراعاة بعض المعايير المهمة عند شراء سيارة سواء كانت جديدة أو مستعملة، بحيث تلبي احتياجاتهم في هذه المرحلة الحياتية من أجل قيادة السيارة بسلامة وأمان.

وأوضح الخبراء الألمان أن السيارة المناسبة لكبار السن ينبغي ألا تكون مرتفعة جدا أو منخفضة جدا، وذلك بسبب محدودية حركة كبار السن، والتي قد تشكل عائقا عند المناورة بالسيارة.

أبعاد مدمجة

لذا ينبغي أن تمتاز السيارة بأبعاد مدمجة، كي يتمتع قائد السيارة برؤية شاملة جيدة حول محيط السيارة.

ولهذا الغرض ينبغي ألا يزيد الطول عن 50ر4 متر، وألا يزيد الارتفاع عن 50ر1 متر، كما ينبغي ألا يزيد ارتفاع حافة التحميل عن 78 سم، في حين ينبغي ألا يقل ارتفاع المقعد عن 47 سم.

وبناء على ذلك، تعد سيارات الفان الكبيرة والسيارات الرياضية ثنائية المقاعد غير مناسبة لكبار السن.

ومن ناحية أخرى، من الأفضل أن تكون السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي؛ حيث إنه يتيح لكبار السن نقل السرعات بشكل أسهل مقارنة بناقل الحركة اليدوي.

أنظمة قيادة مساعدة

ومن الضروري أيضا أن تكون عناصر الاستعمال قريبة من موضع الجلوس وأن تكون السيارة مزودة بأنظمة قيادة مساعدة من شأنها رفع مستوى السلامة والأمان مثل كاميرا الرجوع إلى الخلف ومستشعرات صف السيارة ونظام التحذير من النقاط العمياء ونظام المساعدة على الخروج من موضع صف السيارة.

ومن المفيد أيضا أن يكون صندوق التابلوه مزودا بوظيفة التبريد ليتيح إمكانية اصطحاب الأدوية، إذا لزم الأمر.