DS 4 الفارهة تنطلق رسميًا.. أسعار ومواصفات

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة "دي إس" عن إطلاق أيقونتها DS 4 الفارهة نظير سعر يبلغ 37 ألف و800 يورو لتشعل نار المنافسة مع أودي A3 Sportback وسيارة بي إم دبليو من الفئة الأولى.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها DS 4 الكروس أوفر تعتمد على نظام دفع هجين معتدل 48 فولت يتكون من محرك بنزين وآخر كهربائي في ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض من ست سرعات، والذي يزأر بقوة 136 حصانا.

ملامح عصرية جذابة

وتأتي السيارة DS 4 الفارهة بطول 40ر4 متر، كما أنها تتميز بملامح عصرية جذابة، مع قضبان السقف المنساب على المؤخرة على غرار موديلات الكوبيه الجذابة. وتخطف السيارة الأنظار بالتصميم الماسي على مكونات المقدمة والمؤخرة مع شبكة مبرد كبيرة.

وتتألق المقصورة الداخلية بسمات الفخامة والأناقة مع الاعتماد على مفهوم الاستدامة من خلال الاعتماد على مواد معاد تدويرها. وتتوفر للسيارة باقة من تجهيزات الفخامة والراحة مثل وظيفة التدليك مع وظيفة تدفئة المقاعد والمقود، مع مقاعد من الجلد وكسوات من فرش نابا الفاخر.